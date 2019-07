Oscar Properties säljer 50 procent av Helix

Publicerad den 25 Juli 2019

Oscar Properties säljer 50 procent av projektet Helix till ett nytt JV, ägt av Fastpartner och Slättö.

Transaktioner Oscar Properties säljer 50 procent av bostadsprojektet Helix till ett bolag samägt av Fastpartner och Slättö. Försäljningspriset uppgår till 100 miljoner kronor.

Oscar Properties har ingått ett överlåtelseavtal med Fastpartner AB och Slättö VII om att sälja 50 procent av aktierna i Torsplan Holding AB, indirekt i projekt Helix, till Slättö Fastpartner II AB.



– Först och främst är det ju en återgång till vår ursprungliga strategi, det vill säga att fördela riskerna klokare vid större bostadsutvecklingsprojekt, men man ska inte heller undervärdera värdet i att bolagets kapitalstruktur i ett slag förstärks i och med avyttringen, säger Oscar Engelbert, vd på Oscar Properties.



Projektet Helix är den andra etappen av Norra tornen i nordvästra delen av Vasastan, Stockholm. Produktionen omfattar 138 lägenheter fördelade över drygt 12 000 kvadratmeter BOA med förväntat färdigställande i slutet av år 2020. Produktionen är pågående och knappt 70 procent av lägenheterna är sålda.



– Projektet Helix blir ett landmärke i Stockholm och därtill fördjupar vi vårt existerande samarbete inom bostadsutveckling med Slättö. Vi ser även fram emot att jobba tillsamman med Oscar Properties i detta spännande bostadsprojekt, säger Sven-Olof Johansson, vd på Fastpartner.



– Affären passar väl med Slättö VII:s mandat och inriktning. Vi ser fram emot att utveckla projektet med Oscar Properties och att fördjupa vårt strategiska samarbete med Fastpartner inom ytterligare en transaktion, säger Johan Karlsson, vd på Slättö.

