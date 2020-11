Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Bild: Oscar Properties

Oscar: Minussiffror i Q3

Bolag Oscar Properties nettoomsättning uppgick till 7,7 mkr (30,0) i Q3. Rörelseresultatet uppgick till -29,8 mkr (153,5).

Q3-siffrorna:

• Nettoomsättningen uppgick till 7,7 mkr (30,0).

• Rörelseresultatet uppgick till -29,8 mkr (153,5).

• Periodens resultat uppgick till -24,9 mkr (133,0).

• Resultat per stamaktie uppgick till -0,13 kronor (4,66).



Niomånaderssiffrorna:

• Nettoomsättningen uppgick till 143,2 mkr (785,7).

• Rörelseresultatet uppgick till -34,1 mkr (102,3).

• Periodens resultat uppgick till -57,2 mkr (23,7).

• Resultat per stamaktie uppgick till -0,30 kronor (0,83).

• Likvida medel uppgick till 32,9 mkr (70,8).



Vd Oscar Engelbert:

– Under det tredje kvartalet har Oscar Properties arbetat intensivt med Norra Tornen-projektet Helix för att möjliggöra att inflyttningar ska kunna ske enligt plan och med rätt kvalitet. Projektet är, tillsammans med systertornet Innovationen, ett av Stockholms mest framtonande bostadsprojekt. Den första etappen av inflyttningar som skedde under juli och augusti gick klart över förväntan. Bolaget räknar med ett positivt kassaflöde från det projektet från december 2020 fram till dess att allt är slutsålt.



– Under det tredje kvartalet påbörjade BRF Unite i Norra Djurgårdsstaden produktionen och där räknar vi med att de första inflyttningarna påbörjas under december månad för att sedan slutföras i juni 2021. Fokus är att säkerställa att projektet levererar enligt plan, vilket kommer att innebära att vi kan generera ett positivt kassaflöde från projektet över tid.



– I kvartalet har vi arbetat intensivt med Nackahusen Holding tillsammans med SBB och Genova. Det underliggande fastighetsvärdet vid förvärvet uppgick till 560 msek och under 2019 avyttrade vi delar av beståndet för 240 msek, vilket resulterade i ett överskott om cirka 100 msek. Under det andra kvartalet i år avyttrade vi de två kvarvarande byggnaderna för 32,5 msek och avtalade även om en försäljning av byggrätter inom samma område för 16 000 kr/kvm villkorat av detaljplan. Sammantaget möjliggjorde dessa transaktioner att vi kunde avyttra resterande byggrätter för 360 msek. En tilläggsköpeskilling kan även tillkomma om max 240 msek, vilket motsvarar strax under 50 procent av den bedömda projektvinsten. I och med denna lösning får vi genom våra kapitalstarka partners möjlighet att fortsätta utveckla projektet på ett utomordentligt bra sätt.



– Vi har under en längre period diskuterat hur bolaget ska säkerställa sin framtida verksamhet, där fokus genomgående har varit att säkerställa kassaflöde kombinerat med utvecklingspotential.



– Vi har länge haft ögonen på Valerum och några andra fastigheter inom SBB:s bestånd och efter tredje kvartalets utgång skrev vi ett köpeavtal om att förvärva en portfölj med 37 fastigheter, belägna i framförallt södra Sverige. När affären väl är slutförd kommer denna portfölj kunna ge oss hyresintäkter om 127 msek, med ett driftnetto motsvarande 82 msek.



– Genom förvärvet av denna väldiversifierade förvaltningsportfölj så kommer vi att kunna säkerställa ett stabilt kassaflöde som ger oss möjlighet att fortsätta Oscar Properties framgångsrika projektutveckling, och även i framtiden skapa många intressanta projekt till priser som fler har råd med, samtidigt som vi erbjuder hög kvalitet, hållbart, och med en genomtänkt och innovativ design som ofta överraskar.

