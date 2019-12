Atrium Ljungberg hyr ut i Curanten i Sickla. Bild: Atrium Ljungberg

Nya avtal i Atrium Ljungbergs Curanten

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat avtal med Reload Superfood Bar och Kronans Apotek som båda väljer hälso- och vårdhuset Curanten i Sickla för sina nya verksamheter.

Annons

Hösten 2020 står Curanten i Sickla färdigt. Curanten ska bli ett hus med fokus på hälsa där idén är att samla många olika sorters vård- och hälsoaktörer på samma plats. Curanten kommer att omfatta totalt 11 500 kvadratmeter med bland annat vårdcentral, naprapater, psykolog, sjukgymnastik och babysim. Tidigare i år har Sickla Hälsocenter, ALVA Barnklinik och GHP Specialisttandläkarna Nacka skrivit hyresavtal och nu kompletteras dessa verksamheter med Kronans Apotek och Reload Superfood Bar som båda öppnar under fjärde kvartalet 2020.



Reload Superfood Bar grundades 2015 och har tre enheter i Stockholm. Konceptet beskrivs som hälsosam snabbmat och tar inspiration från amerikanska västkusten där superfood, mat som innehåller höga halter av vitaminer, mineraler, nyttiga fetter och antioxidanter, funnits länge. Nu väljer Reload Superfoods Sickla och Curanten för sin fjärde etablering.

– Just Sickla ligger oss varmt om hjärtat och vi ser stor potential i området som är mitt i en spännande utveckling. Vi kommer att behålla vårt koncept i den nya restaurangen men nyansera det, så att det verkligen passar i Sickla. Vi är alltid lyhörda kring vad våra kunder efterfrågar vilket leder till att vi är i ständig förnyelse, säger Johannes Holmgren, Reload Superfood Bar.



Kronans Apotek är den tredje största apotekskedjan i Sverige med drygt 320 apotek och mer än 2 600 anställda. Kronans Apotek finns sedan tidigare i Sickla och nu väljer kedjan att etablera sin andra enhet i Curanten.

– Vi ser fram emot att etablera i Curanten. Ett spännande projekt och ett naturligt steg för Kronans Apotek att utveckla vårt erbjudande i Sickla, säger Carl-Johan Loo, etableringsdirektör Kronans Apotek.

– I Sickla skapar vi ett nav med olika sorters hälso- och vårdaktörer samlade på samma ställe. Reload Superfood Bar och Kronans Apotek är viktiga inslag i Curantens helhetserbjudande och vi är väldigt glada att de båda valt Curanten för sina nya etableringar, säger Charlotta Gustafson, Head of leasing på Atrium Ljungberg.



Hyresavtalen med Reload Superfood Bar och Kronans Apotek är så kallade gröna hyresavtal - en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen