Ny Nabo-rapport: 40 procentiga höjningar för bostadsrätter. Bild: UC

Ny analys visar att bostadsrätters avgifter behöver höjas med över 40 procent

Bostäder Bostadsförvaltaren Nabo har genomfört en omfattande analys som visar att bostadsrättsföreningar behöver höja avgifterna avsevärt i genomsnitt, beräknat utifrån inflationstakten, högre räntor och de avsättningar som krävs av föreningarna för planerat underhåll. Mest påverkade är föreningar som inte höjt avgiften de senaste åren, inte har satt av pengar kopplat till sin underhållsplan och har hög skuldsättning.

Bostadsrättsföreningar drabbas hårt ekonomiskt i dessa tider med hög inflation, höjda låneräntor och stigande underhållskostnader. Avgiftssättningen för 2023 och framåt är således särskilt viktig, och Nabo har därför genomfört en helhetsanalys av drygt 2 000 bostadsrättsföreningars kassaflöde i syfte att bättre förstå situationen och utmaningarna inför nästa år.



Analysen visar att avgiftsnivåerna behöver höjas med över 40 procent i genomsnitt från avgiftsnivån 2021 – beräknat utifrån en låneränta på cirka 3–3,5 procent, högre avsättning för underhåll samt fortsatt hög inflation. När bostadsrättsföreningarnas nuvarande lån och fastprisavtal löper ut kommer dessa också att behöva omförhandlas till rådande marknadspriser. Exakt när förändringarna får genomslag i de enskilda bostadsrättsföreningarna skiljer sig.



– Under 2021 höjdes avgifterna i genomsnitt endast med 0,6 procent, vilket var långt under nivåerna för inflationen och kostnadsindex. Det är aldrig roligt att komma med dåliga nyheter för bostadsrättsägare, men omvärlden har förändrats dramatiskt det senaste året med stigande inflation, underhåll- och räntekostnader, vilket gör att många föreningar nu måste höja avgifterna avsevärt för att anpassa sig till nuvarande och långsiktiga förhållanden, säger Jonas Gustavsson, expert inom ekonomisk förvaltning på Nabo.



Kassaflödet visar hur stark föreningarnas ekonomi är för att kunna göra de avsättningar som krävs för planerat underhåll i fastigheten. Analysen visar att föreningarnas kassaflöde i snitt är för lågt. Det genomsnittliga kassaflödet för helåret 2021 var 173 kronor per kvadratmeter – ett värde i underkant jämfört med rekommenderad avsättning för underhåll som bör vara omkring 250–300 kronor per kvadratmeter. Kostnadsindex för bygg och entreprenad stiger vidare ännu mer än inflationen. Byggkostnadsindex hade i december en årstaktsökning på 15,6 procent jämfört med samma period ifjol, vilket kommer att öka underskottet ytterligare.

Ämnen