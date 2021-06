NREP stärker teamet – rekryterar tio

Johanna Kull, Jesper Widfeldt och Emma Szecsödy är tre av NREP:s nyrekryteringar under våren. Bild: NREP

Bolag NREP har under våren stärkt sitt team med tio nya medarbetare.

Tillväxten för fastighetsinvesteraren NREP är fortsatt kraftig och årets milstolpar har speglat den framåtlutade inställningen. Under första kvartalet gjorde bolaget en första stängning på nio miljarder kronor i en ny core-plusfond utan slutdatum, NREP Income+. Tätt inpå lanserades 2150, NREP:s satsning på att investera venturekapital i teknikbolag för att accelerera en hållbar omställning av fastigheter och stadsmiljöer, där första investeringen skedde i cleantech-bolaget Carboncure Technologies.



För att möta tillväxtmöjligheterna och bygga ut bolagets kapacitet har teamet vuxit på alla marknader och består idag av närmare 400 medarbetare. Under våren har bolagets svenska vd, Stefan Wallander, välkomnat ytterligare tio kollegor med bas på det svenska kontoret.

– Vi växer nu på alla fronter och har trots distansarbetet hemifrån lyckats hålla ihop bolagets samlade energi, kompetens och kraft för att röra oss framåt, vilket de framsteg vi gjort hittills i år är ett kvitto på. Det är våra medarbetare som står bakom framgångarna och det gläder mig att vi fortsätter attrahera fler skarpa medarbetare som delar våra ambitioner och den entreprenöriella kultur vi format, säger han.



Isa Fuhrmann har anslutit till NREP för att stötta ledningsgruppen med strategiarbete och bolagets tillväxtagenda. Han kommer närmast från åtta år inom Lego, där han tillbringat de två senaste åren med att etablera och leda Lego Ventures i San Fransisco. Han har även arbetat tätt med Legos ägarfamilj, lett strategiska projekt inom Lego Entities och varit en del av det exekutiva strategiteamet för Lego Group.



Johanna Kull och Jesper Widfeldt har rekryterats till Investment Controllers. Kull, som är auktoriserad revisor, kommer senast från rollen Corporate Controller inom Apollo Global Management i London och har dessförinnan arbetat flera år inom Financial services som controller samt revisor. Även Widfeldt är auktoriserad revisor och kommer närmast från tjänsten som Senior Financial Controller på CBRE efter att ha tillbringat sju år på EY.



Sebastian Stockenhed ansluter till rollen som Development Project Controller och kommer närmast från rollen som Project Controller och Site Manager på Einar Mattson efter att tidigare ha varit rådgivare på Handelsbanken.



Marcus Selléus ansluter till bolagets Nordic Debt Financing Team och kommer att fokusera på finansieringsfrågor. Selléus kommer senast från en roll som transaktionsanalytiker på Catella Corporate Finance.



Hannes Gosch kliver in som Legal Advisor och är genom ett secondment en stödjande juridisk funktion inom bolagets förvaltande och operativa verksamhet. Gosch har en bakgrund som biträdande jurist på Real Advokatbyrå med fokus på kommersiella fastighetstransaktioner och bolagsrätt.

NREPs team för samhällsfastigheter, Altura, har fått ett nytt tillskott i Markus Rönnberg. Med en bakgrund som strategikonsult hos Boston Consulting Group ansluter Rönnberg för att främst fokusera på transaktioner, marknadsanalyser och behovsutvärdering.



Även bolagets gren för modern logistik, Logicenters, växer. Erik Frank ansluter som Investment Analyst med fokus på transaktioner och kommer närmast från tjänsten som Management Consultant på Roland Berger i Stockholm. Projektutvecklingsteamet stärks samtidigt upp med Emma Szecsödy som tidigare varit Project Development Manager på Zegun och till förvaltningsteamet anställs nu Olle Lignell, som tidigare varit konsult via Fasticon.

