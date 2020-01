NREP köper bostadsprojekt i Salem

Norra Vitsippan. Bild: Skanska

Transaktioner NREP befinner sig i en stark tillväxtfas och intensifierade under 2019 sin bostadssatsning. Nu förvärvar bolaget hyresbostadsprojektet Norra Vitsippan i Salem, vilket blir NREP:s fjärde bostadsprojekt i Stockholm-Mälardalsregionen. Fastigheterna utvecklas med stort fokus på såväl energieffektiva lösningar som hållbara material och tillträdet beräknas till slutet av 2021.

Med ambitionen att möta den växande bostadsbristen har fastighetsinvesteraren NREP växlat upp sin satsning på bostadsutveckling under det senaste året. Nu förvärvar bolaget hyresbostadsprojektet Norra Vitsippan från Skanska Hyresbostäder. Norra Vitsippan är beläget i Salem, en kommun i NREP:s prioriterade område Stockholm-Mälardalsregionen. Projektet omfattar 108 bostäder fördelade på sju byggnader om två till fyra våningar. Byggstarten är planerad till februari 2020 och färdigställandet till tredje kvartalet 2021.

– Vi vill bidra med nya, attraktiva och hållbara bostäder i växande storstadsregioner. Därför är vi extra glada över att kunna etablera oss som långsiktig ägare och förvaltare av Norra Vitsippan, som kommer ge fler yngre människor i Storstockholm möjligheten att få en bostad. NREP har ett gott samarbete med Skanska sedan tidigare och vi har även i detta projekt uppskattat att arbeta med en aktör vars fokus på framförallt hållbarhet går i linje med vårt, säger Rickard Langerfors, ansvarig för bostäder på NREP.



Norra Vitsippan utvecklas med stort hållbarhetfokus. Byggnaderna uppförs med trästomme och utrustas med energieffektiva lösningar så som bergvärme och solpaneler – allt i linje med att bygga hållbart och minska klimatpåverkan.

– För oss är det viktigt att tillföra hyresrätter och bidra till en mångfald i boendeformer. I detta projekt i Salem tar vi särskilt starka kliv inom viktiga hållbarhetsområden såsom träbyggnation och energieffektivitet. NREP har sedan tidigare förvärvat ett antal projekt från Skanska och vi delar värdegrunden om en hållbar samhällsutveckling, säger Britta Cesar Munck, regionchef Hyresbostäder, Skanska Sverige.

