NREP anställer Pernilla Tellberger som fastighetschef för Vällingby Centrum

Pernilla Tellberger. Bild: NREP

Karriär NREP anställer centrumutvecklaren Pernilla Tellberger som fastighetschef för att arbeta med utvecklingen av Vällingby Centrum och stärka platsens funktion som stadsdelscentrum med fokus på närservice, handel och arbetsplatser.

I april stod det klart att NREP köper Vällingby Centrum från Stockholms stads bostadsbolag Svenska Bostäder, som varit dess ägare sedan invigningen 1954. För att fortsätta stärka centrumet som en levande och trygg stadskärna tar bolaget nu in Pernilla Tellberger som har stor erfarenhet av centrumutveckling med fokus på samspelet mellan bostäder, kontor, handel och service – själva kärnan i det som är Vällingby Centrum, världens första ABC-stad.



– Under mitt yrkesliv har jag arbetat mycket med centrumutveckling och min expertis ligger särskilt i plats- och fastighetsutveckling med fokus på att skapa platser med människan i centrum, för ökad trivsel och trygghet. Det handlar om att åstadkomma inbjudande miljöer, stärka stråken där människor rör sig samt arbeta med utveckling och klustring av verksamheter. I Vällingby Centrum finns också ett fantastiskt kulturvärde att bevara, något som gör platsen unik både sett till uttryck och identitet. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med mina nya kollegor på NREP arbeta vidare med centrumets fina kvaliteter och stärka dem ytterligare, säger Pernilla Tellberger.



Hon har tidigare varit portfolio manager leasing för Mall of Scandinavia och Täby Centrum på Unibail-Rodamco med ansvar för uthyrning och utformning under byggnationen och utökningen av respektive centrum. Hon har också varit affärsområdeschef för handel på Fastighets AB LE Lundberg med ansvar för utveckling och strategi gällande stora fastighetsbestånd i regionstäderna Linköping och Norrköping samt konsult på Fabege med fokus på uthyrning och utveckling av gatuplanen i fastighetsbolagets kontorsområden.



– Pernillas bakgrund inom retail och hennes förmåga att bygga team är precis vad vi behöver i Vällingby Centrum, som har en enorm potential som mötes- och handelsplats. Hon har en unik erfarenhet att utveckla koncept och tänka nytt inom handel och hennes tidigare arbete med levande bottenvåningar, varierande handelskoncept och centrum i olika storlekar med fokus på att skapa attraktiva och levande platser blir en stor tillgång för såväl Vällingby Centrum som NREP, säger Rickard Svensson Dahlberg, medgrundare och partner på NREP i Sverige.

