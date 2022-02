Tomas Carlsson, vd för NCC. Bild: NCC

NCC:s Q4: Ökad orderingång och stärkt rörelseresultat

Ekonomi/Finansiering Bra rörelseresultat och stark orderstock, konstaterar NCC i sin bokslutskommuniké.

– Vi ser nu resultat av de tre senaste årens arbete i form av god lönsamhet, stark finansiell ställning och en bra orderstock, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.



# Koncernens rörelseresultat har ökat med 34 procent för helåret och förbättrats i hela entreprenadverksamheten

# God orderingång i kvartalet och för helåret

# Starkt kassaflöde och stark finansiell ställning – företagets nettokassa positiv vid årets slut

# Vinst per aktie 14,02 SEK, att jämföras med målet minst 16,00 SEK per aktie 2023

# Styrelsen har föreslagit utdelning på 6,00 (5,00) SEK per aktie för 2021, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Se sid. 13.



Fjärde kvartalet 2021



# Orderingången uppgick till 16 059 (13 984) MSEK

# Nettoomsättningen uppgick till 15 998 (14 905) MSEK

# Rörelseresultatet uppgick till 605 (379) MSEK

# Resultat efter finansiella poster uppgick till 577 (359) MSEK

# Resultat efter skatt uppgick till 538 (420) MSEK

# Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,00 (3,90) SEK



Perioden januari-december 2021



# Orderingången uppgick till 55 786 (51 199) MSEK

# Nettoomsättningen uppgick till 53 414 (53 922) MSEK

# Rörelseresultatet uppgick till 1 825 (1 360) MSEK

# Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 765 (1 281) MSEK

# Resultat efter skatt uppgick till 1 508 (1 259) MSEK

# Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 14,02 (11,68) SEK

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

Ämnen