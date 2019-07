NCC säkrar första uthyrning i Brick Studios

Bild: Brick Studios

Publicerad den 9 Juli 2019

Per Sundequist, fastighetsutvecklare NCC Property Development, Marcus Sandahl, uthyrningschef NCC Property Development, Olle Langenius, styrelseordförande More Alliance och Johan Hagsjö, VD på bolaget Revolve.

Uthyrning More Alliance, Västsveriges största byråallians inom kommunikation och marknadsföring, ska dubbla verksamheten med Göteborg som bas. En viktig faktor är att säkra det framtida kontorsbehovet. År 2022 flyttar hela byråalliansen in i nybyggda Brick Studios på Masthuggskajen i Göteborg.

– Vi ser kraften i att ha alla våra olika bolag sittandes tillsammans och är jätteglada att vi har hittat den perfekta platsen för detta i Brick Studios", säger Johanna Hellmér Wiberg, VD för More Alliance.



– I den snabba förändring kommunikationsbranschen befinner sig i, behöver företag och organisationer samarbeta med byråer som är riktigt vassa på allt från digitala strategier och digital teknik till, reklam, content, film, PR och event. Vår styrka är att vi består av nio entreprenörsledda specialistbyråer under egna varumärken där samarbete mellan bolagen stärker erbjudandet, fortsätter Johanna.



More Alliance-trion, med vd:n Johanna Hellmér Wiberg och entreprenörerna Olle Langenius och Mattias Silfversparre, ska nu få affärerna att dubblas. För att förbereda sig för den starka tillväxten, har byråalliansen tecknat hyresavtal för fyra kontorsplan i det nya Brick Studios. Brick Studios är, tillsammans med NCC:s projekt Våghuset, de första kontorshusen som byggs i den nya stadsdelen Masthuggskajen i Göteborg. Det första spadtaget för de båda fastigheterna tas i september i år.



More Alliance tecknar NCC Hållbart hyresavtal vilket är en bilaga som reglerar hyresvärden och hyresgästens roller och åtaganden, det vill säga vem som gör vad i arbetet med hållbarhetsfrågor. Åtagandena omfattar bland annat energianvändning, inomhusmiljö, materialval, återvinning, klimatanpassade resor, hållbara inköp, samhällsengagemang, innovation samt hälsa och trivsel hos hyresgästens medarbetare.



Brick Studios blir ett 15 våningar högt hus som kommer att erbjuda hyresgästerna en fantastisk utsikt och en stor gemensam takterrass.



– Vi ser verkligen fram emot att välkomna More Alliance till Masthuggskajen. De passar utmärkt in i Brick Studios, som kommer att bli ett kontorshus där olika kreativa verksamheter ges möjlighet att mötas, säger Marcus Sandahl, uthyrningschef på NCC Property Development.

