Minusresultat från SSM

Bolag SSM:s rörelseresultat uppgick till -12,4 miljoner kronor under Q1. Ett sparprogram för 25 miljoner i besparingar har initierats. Vd Mattias Roos ser en viss stabilisering av marknaden.

Q1-siffrorna:

• Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 15,4 MSEK (225,5).

• Rörelseresultatet uppgick till -12,4 MSEK (34,7).

• Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -33,7 MSEK (-88,6).

• 27 stycken (6) förhandsavtal tecknades. 6 stycken (0) förhandsavtal annullerades till följd av förändring inom projekt Bromma Boardwalk.

• Stockholms Stadsbyggnadsnämnd fattade beslut om fortsatt planarbete för Tellus Towers. Samråd är planerat till Q3/Q4 2019.

• Projekt Clustret i Jakobsberg med 200 byggrätter avvecklades efter att Järfälla kommun fattat beslut om en större förändring av pågående planarbete.

• Ett sparprogram har initierats i syfte att reducera centrala kostnader med 50,0 procent under 2019, vilket motsvarar cirka 25,0 MSEK.



Vd Mattias Roos:

– Försäljningen av bostadsrätter, framförallt nyproducerade bostadsrätter, är fortsatt avvaktande även om en viss stabilisering har skett. Under inledningen av året har vi lanserat över 100 redesignade smarta och prisvärda bostäder i Elverket Nacka och Täby Market, där majoriteten kostade under 2,0 MSEK. Målsättningen framöver är att 70,0 procent av våra bostadsrätter till försäljning ska kosta under 2,0 MSEK. Under kvartalet sålde vi 27 stycken bostadsrätter och vid kvartalets utgång uppgick bolagets säljgrad i pågående produktion till 96,6 procent.



– Till följd av färre resultatavräknade bostäder samt minskade intäkter från entreprenadverksamheten minskade kvartalets rörelseresultat och uppgick till -12,4 MSEK (34,7). From tredje kvartalet 2019 kommer resultatavräkning påbörjas för projekt West Side Solna. I syfte att öka lönsamheten i närtid så har ett sparprogram initierats för att halvera bolagets centrala kostnader till cirka 25,0 MSEK under 2019.



– SSM:s flexibla projektportfölj har varit en styrka för bolaget när marknaden för nyproducerade bostadsrätter bromsade in under andra halvåret 2017. Idag är nära hälften av våra projekt hyresrättsprojekt. Hyresrättsaffären har en stark potential till följd av de senaste tio årens konverteringar av hyresrätter till bostadsrätter samt de kommunala bostadsbolagen planerade konverteringar. Investerare visar ett högt intresse för våra hyresrättsprojekt och inom de närmaste två åren förväntar vi oss en god tillväxt inom denna produkt.



– Det är min uppfattning att SSM med vårt boendekoncept och vår attraktiva projektportfölj är rätt positionerad för en god tillväxt och värdeskapande över tid. Under 2019 har vi som målsättning att starta 300 bostäder, för att därefter årligen successivt öka till 1 500 bostäder under 2023.

