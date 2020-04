Tomas Carlsson, vd för NCC. Bild: NCC

Minusresultat från NCC

Bolag NCC, vars Q1 resultatmässigt är säsongsmässigt svagt, redovisar ett rörelseresultat om -69 miljoner kronor (-352), ett mindre minusresultat än analytikerna hade förväntat sig.

Infronts analytiker hade, enligt nyhetsbyrån Direkt, räknat med ett rörelseresultat om cirka -90 miljoner kronor.



Q1-siffrorna:

• Orderingången var på samma nivå som föregående år med 15 458 (15 501) MSEK

• Nettoomsättningen ökade till 11 766 (11 434) MSEK

• Rörelseresultatet förbättrades till -69 (-352) MSEK

• Resultat efter finansiella poster förbättrades till -90 (-370) MSEK

• Resultat efter skatt förbättrades till -84 (-314) MSEK

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,78 (-2,88) SEK

• Förbättrat resultat jämfört med föregående år i ett kvartal som alltid har ett säsongsmässigt svagt resultat, på grund av att aktiviteten i framförallt affärsområde Industry är låg under vintermånaderna

• God orderingång och stark orderstock samt något högre nettoomsättning än föregående år

• Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten, drygt 1 miljard SEK

• Effekterna av coronakrisen har per rapportdagen inte medfört några väsentliga störningar på koncernnivå, även om vissa projekt hanterar mindre störningar



– NCC inleder året starkt med förbättrat resultat och starkt kassaflöde. Det är fortsatt hög aktivitet i NCC trots coronakrisen, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

