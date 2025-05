Mikael Lundström lämnar sin vd-position på Svefa under sommaren 2026. Bild: Svefa

Mikael Lundström aviserar sin avgång

Karriär Svefas vd sedan 13 år, Mikael Lundström, avser lämna sin tjänst under sommaren 2026. Jakten på en efterträdare är inledd.

Rekryteringsprocessen för att hitta en ny vd har inletts, och Mikael Lundström kvarstår som vd fram till dess att en efterträdare har tillträtt. Därefter kommer han att fortsätta att stödja koncernen som senior rådgivare med fokus på fortsatt tillväxt fram till sin pensionering.



– Efter snart 13 fantastiska år som vd för Svefa är det dags att lämna över stafettpinnen till en ny kraft. Jag ser fram emot att fortsatt bidra till koncernens utveckling i en ny roll som senior rådgivare och styrelseledamot, säger Mikael Lundström.



– Styrelsen är mycket nöjd med Mikaels insatser och engagemang under många år. Han har haft en avgörande roll i Svefas utveckling, både i framgångsrika tillväxtfaser och i perioder med mer utmanande förutsättningar. Vi är glada över att Mikael stannar kvar inom Svefa ytterligare en tid i en ny roll, säger Charlotte Bergman, styrelseordförande.





Vid den ordinarie årsstämman i Svefa Partners AB har dessutom tre nya styrelseledamöter valts in: Patrik Attemark, Annika Selin och Mikael Lundström. Efter förändringen består styrelsen av Charlotte Bergman (ordförande) samt Per Granath, Ludwig Andréen, Kristina Alvendal, Patrik Attemark, Annika Selin och Mikael Lundström som ordinarie ledamöter. Den mångårige ledamoten Per Leopoldsson har valt att inte ställa upp för omval.

