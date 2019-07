Mer underkläder till Femman

Publicerad den 4 Juli 2019

Uthyrning Hufvudstaden välkomnar Change Lingerie till Femman i Göteborg.

I augusti öppnar det danska underklädesvarumärket Change Lingerie på gatuplan i Femman. De erbjuder prisvärda damunderkläder som varken tummar på kvalitet, hög modegrad eller passform. Change har ett komplett sortiment med underkläder, badkläder, nattplagg, hemmakläder, strumpbyxor och accessoarer. Utmärkande är deras breda utbud av storlekar som utgår från devisen att alla kvinnor ska hitta en perfekt sittande bh.



Det danska underklädersmärket Change grundades 1995 och efter några framgångsrika år med försäljning via återförsäljare öppnade de sin första egna butik 2001 i Danmark. Med en kombination av 35 års erfarenhet av underklädersdesign och prisvärda produkter är succén ett faktum och bolaget visar idag god tillväxt.



Change finns i 15 olika länder med sammanlagt över 200 butiker. Butiken i Femman, som öppnar i augusti, blir kedjans 17:e butik i Sverige och den andra i Göteborg city.



Femman har sedan tidigare ett brett utbud av underkläder med butikerna Intimissimi, Calzedonia och Twilfit.

– Vi är mycket glada över att Change väljer Femman för sin nästa etablering. Varumärket bidrar till att ytterligare stärka Femman som shoppingdestination och levande mötesplats i Göteborg city, säger Emanuel Westin, Chef Affärsutveckling butik på Hufvudstaden.

