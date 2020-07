Magnolia säljer ytterligare projekt till Heimstaden

Brygghuset i Ursvik. Bild: Magnolia Bostad

Transaktioner Magnolia Bostad säljer ytterligare projekt till Heimstaden Bostad, denna gång i Ursvik i Sundbybergs kommun. Försäljningen omfattar cirka 380 bostäder, förskola, åtta lokaler och 168 garageplatser. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka en miljard kronor.

Försäljningen sker som en bolagsaffär och gäller fastigheterna Brygghuset 1, 2 & 3, totalt omfattande cirka 32 970 kvadratmeter BTA. Projektet har lagakraftvunnen detaljplan och är förvärvat under kvartalet. Vinstavräkning sker under andra kvartalet 2020. Området ligger i Västra Ursvik invid Ursviks allé och kommer att angränsa till framtida Ursviks Torg samt ligga bredvid tvärbanan som planeras att färdigställas våren 2022.



Detta är Magnolia Bostads första projekt i Sundbyberg. I kvarteret planeras cirka 380 boenden och en förskola för cirka 75 barn. Magnolia Bostad planerar även, i anslutning till bostäderna, lokaler samt 168 garageplatser. Byggnaderna kommer certifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver. Projektet som är ritat av Lindberg Stenberg Arkitekter har ägnats stor omsorg kring detaljer och material. Fastigheten delas av två höga portiker och får fasader som varieras med restauranger, bostäder, förskola och lokaler. Kvarteret hålls samman med en tydlig form med varierat innehåll och möter på ett naturligt sätt det centrala torget i Ursviks nya stadskärna.



Totalentreprenadavtal är tecknat med Mecon Bygg AB och byggstart planeras till slutet av 2020 med planerad inflyttning under första halvåret 2024. Efter försäljning och frånträde av projektet har Magnolia Bostad ett projektledningsavtal med köparen som löper fram till inflyttning. Projektledningsavtalet faktureras och intäktsredovisas löpande.

—Vi är mycket glada över att vara delaktiga i att utveckla hållbara boenden i det snabbväxande bostadsområdet Ursvik, säger Björn Bergman, Regionchef Öst på Magnolia Bostad.



Heimstaden Bostad är en långsiktig samarbetspartner till Magnolia Bostad och bolagen har utöver ramavtal tillsammans bildat två JV-bolag för utveckling av totalt cirka 2 840 boenden i Österåker och Upplands Bro.



Wigge & Partners har agerat legala rådgivare till Magnolia Bostad.

