Magnolia: Minusresultat i Q4, slopar utdelningen

Bild: Magnolia Bostad

Publicerad den 21 Februari 2019

Fredrik Lidjan.

tweet Skicka till e-post

Bolag Magnolia Bostad redovisar ett rörelseresultat på -33 miljoner kronor (229) för Q4 och 164 miljoner kronor för helåret (384). Ingen utdelning lämnas för 2018 (1,75).

Januari - december 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 1 054 mkr (1 781).

• Rörelseresultatet uppgick till 164 mkr (384).

• Årets resultat före skatt uppgick till 22 mkr (276) och resultat efter skatt uppgick till 7 mkr (276).

• Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 0,26 kr per aktie (5,37).

• Bolaget redovisar förvaltningsfastigheter från och med fjärde kvartalet 2018, vilket innebär att orealiserade värdeförändringar om 67 mkr redovisas.

• Magnolia Bostad har under året avtalat om förvärv av 3 068 bedömda byggrätter (7 501) och antalet sålda boenden under perioden uppgick till 1 314 (2 227).

• Bolagets aktie upptogs den 20 juni till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista.

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret (1,75 kr per aktie).



Oktober - december 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 42 mkr (718).

• Rörelseresultatet uppgick till -33 mkr (229).

• Periodens resultat före skatt uppgick till -71 mkr (198) och resultat efter skatt uppgick till -86 mkr (198).

• Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till -2,12 kr per aktie (4,28).

• Bolaget redovisar förvaltningsfastigheter, vilket innebär att orealiserade värdeförändringar om 67 mkr (-) redovisas.

• Magnolia Bostad har under perioden avtalat om förvärv av 557 bedömda byggrätter (1 672) och antalet sålda boenden under perioden uppgick till 22 (1 223).

• Byggstart av projektet Piccolo, Halmstad.

• Bolaget har beslutat att utveckla och äga fastigheter för egen förvaltning.

• Förvärv av projekt i Kalmar och Östersund som ska ägas för egen långsiktig förvaltning.

• Emitterade ett nytt fyraårigt icke-säkerställt obligationslån om 500 mkr inom ett ramverk om 700 mkr.



Vd Fredrik Lidjan:

– Under året har bolaget stärkt sin position på marknaden genom avtal med Heimstaden AB motsvarande ett ordervärde om 9,6 mdr. Vi har även under året utökat vårt redan omfattande samarbete med Alecta genom en avsiktsförklaring avseende fyra hotell. Dessutom ser vi att bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten rör sig i rätt riktning genom att projekt under produktion i högre grad börjar färdigställas.



– Vi är däremot inte nöjda med resultatet för vårt fjärde kvartal som försämras av att ett antal projekt försenats vilka istället förväntas realiseras under 2019.



– Magnolia Bostad redovisar för helåret ett positivt rörelseresultat om 164 mkr och ett negativt rörelseresultat om 33 mkr för det fjärde kvartalet.



– En förklaring till det svaga rörelseresultatet ligger i att det har dragit ut på tiden att få lagakraftvunnen detaljplan för projekten i Spånga, Lund och Knivsta med cirka 1 200 bostäder. Detaljplanerna har blivit antagna, men i ett fall har detaljplanen blivit överprövad och i två fall har detaljplanerna blivit överklagade.



– Projektet Norra Kajen i Sundsvall vann lagakraft i början av 2019. Detta projekt, liksom projekten i Spånga, Lund och Knivsta, är en del av vårt ramavtal med Heimstaden AB och omfattar sammanlagt cirka 2 000 bostäder. Gynnsam marknad Vi ser en stor aktivitet från svenska investerare och inflöde av nya utländska aktörer i den svenska bostadsmarknaden. Den låga uthyrningsrisken för bostads-fastigheter som attraherar dessa investerare grundas främst i den strukturella bostadsbrist som råder i många tillväxt-kommuner. Det stora intresset från investerare kombinerat med ett lågt utbud av nyproducerade bostadsfastigheter på marknaden, har gjort att värdena har stigit under året.



– Entreprenadkostnaden och priset på mark har samtidigt gått ner eller stått stilla, till stor del på grund av en betydligt lägre aktivitet bland bostadsrättsutvecklare. Det råder därför goda förutsättningar till förhöjd lönsamhet i nya affärer. Avyttringar och förvärv Totalt avyttrade vi 1 314 bostäder (2 227) under året, utöver dessa utvecklas 625 bostäder för egen förvaltning i Kalmar, Östersund och Visby. Den egna förvaltningen kommer ge ett löpande kassaflöde och förväntas bidra med en långsiktig värdetillväxt. Under året förvärvade vi 3 068 bedömda byggrätter. I början av 2019 bildade vi ett 50/50-ägt joint venture med Heimstaden Bostad AB avseende ett projekt i Jakobsberg, Järfälla. Där har vi tecknat ett villkorat avtal om att förvärva mark och driver nu planarbete för att gemensamt utveckla ca 1 300 bostäder.



– Detta fördjupade samarbete tillåter oss att dra nytta av vardera parts styrkor och kompetenser. Finansiering Vi erhöll under 2018 likvid för flera projekt och redovisar nu ett kassaflöde från den löpande verksamheten om -20 mkr (-617). Under 2018 har vi betalat säljarreversen från förvärvet av Svenska Vårdfastigheter. För att finansiera bolagets fortsatta expansion har vi under året framgångsrikt emitterat två obligationslån till ett värde av 700 mkr. Det första, om 200 mkr, emitterades inom ramen för ett befintligt lån medan det andra, om 500 mkr, emitterades som ett nytt fyraårigt obligationslån.



– Vi har under 2018 stärkt vår organisation och har nu en större lokal förankring på våra prioriterade marknader. En stark efterfrågan på bolagets produkter kombinerat med redan ingångna ramavtal om projektförsäljningar skapar sammantaget goda förutsättningar för Magnolia Bostad att framöver kunna fortsätta utveckla sin projektportfölj om cirka 17 000 bostäder.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF