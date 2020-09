Logicenters köper mark i dansk logistikpark

Skandinavisk Transport Center i danska Köge. Bild: Logicenters

Transaktioner Logicenters förvärvar en 160 000 kvadratmeter stor markyta i den danska logistikparken Skandinavisk Transport Center i Köge, söder om Köpenhamn. Säljare av markytan är Köge kommun och förvärvet utförs som en del av kommunens expansionsplaner för den befintliga logistikparken. Logistikparken är en av Danmarks största och växer nu ytterligare när Logicenters etableras i området.

Logicenters byggnationer beräknas uppföras på omkring 70 000 kvadratmeter av de 160 000 kvadratmeterna i Skandinavisk Transport Center.

– Öresundsregionen är en oerhört konkurrenskraftig och växande region. Vår närvaro i Köge är viktig i syfte att stärka Logicenters position som en ledande logistikaktör i Norden. Den obebyggda marken ger oss möjligheten att kunna tillgodose potentiella hyresgästers behov av en modern logistikfastighet, då vi tillsammans med hyresgästen kan utveckla och skräddarsy fastigheten. Det är glädjande att Köge kommun ser möjligheterna här och låter oss investera i området, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

