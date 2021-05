Logicenters hyr ut drygt 7 000 kvadrat i Vanda

Bild: Logicenters

Uthyrning Paketjätte tar plats hos lager- och logistikjätten.

Logicenters anläggning i finska Vanda får en ny hyresgäst. Det står klart sedan logistikfastighetsaktören tecknat ett långsiktigt hyresavtal med företaget Matkahuolto, en av Finlands största leverantörer av pakettjänster. Avtalet avser 7 350 kvadratmeter av Logicenters fastighet på Manttaalitie 5–7 i finska Vanda.



Omkring 6 900 kvadratmeter av ytan kommer användas som lager medan resterande 450 kvadratmeter blir kontor. Förväntad inflyttning beräknas ske under september 2021.



– Jag vill passa på att hälsa Matkahuolto välkomna till deras nya lokaler. Precis som Logicenters så lägger Matkahuolto stort värde i hållbarhetsfrågor där vi ständigt arbetar för att våra verksamheter ska kunna bedrivas på ett så hållbart sätt som möjligt. Därför känns det särskilt bra att få kroka arm med dem och jag ser fram emot att få följa deras utveckling, säger Jarkko Äikää, Commercial Manager på Logicenters i Finland.



Under våren 2019 färdigställde Logicenters en upprustning av anläggningen i Vanda. Fastigheten genomgick en totalrenovering med syfte att kunna möta kraven på framtidens logistikverksamhet och för att minska anläggningens koldioxidutsläpp. När Matkahuolto nu ska flytta in genomför man ytterligare anpassningar i fastigheten för att tillgodose hyresgästens krav på smidiga logistiklösningar.



– Matkahuolto räknar med fortsatt stark tillväxt under kommande år och vi är glada över att kunna erbjuda dem en anläggning som de kommer kunna växa i. Därtill kommer vi att genomföra en rad anpassningar i anläggningen. Bland annat ska vi utforma nya lastningsområden för skåpbilar för att säkerställa att en effektiv och smidig logistikverksamhet ska kunna bedrivas, säger Jarkko Äikää, Commercial Manager på

Logicenters i Finland.



Vanda är en del av huvudstadsregionen i Finland och ligger således belägen på en strategisk plats för logistikverksamhet med närhet till såväl den internationella flygplatsen Helsingfors-Vanda som Europavägen E18.

