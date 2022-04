Lars Hegg tar över Helaba i Norden

Lars Hegg. Bild: Helaba

Bolag Lars Hegg har utsetts till ny Nordenchef för Helabas fastighetsverksamhet. Han efterträder Birgitta Leijon som går i pension till sommaren.

Lars Hegg har över 25 års erfarenhet från fastighets- och banksektorn. Han kommer närmast från en roll som senior client executive på Nordeas fastighetsverksamhet.



– Jag är stolt över möjligheten att arbeta för Helaba i den här rollen och uppskattar det förtroende som har givits mig för att driva expansionen och utvecklingen av Helabas verksamhet i Norden. Framöver kommer vi att fortsätta bygga vidare på vår starka, etablerade plattform samtidigt som vi stärker befintliga och skapar nya relationer. Vi har ett exceptionellt konkurrenskraftigt erbjudande som gör att vi kan stödja både nordiska och internationella kunder, säger Lars Hegg.

