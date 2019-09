Kungsleden, med Mats Eriksson som regionchef, hyr ut i Västerås, bland annat till Northvolt. Bild: Northvolt/Kungsleden

Kungsleden hyr ut till Northvolt i Västerås

Uthyrning Kungsleden har tecknat flera nya hyresavtal på Finnslätten i Västerås, sammanlagt 5 300 kvadratmeter. Batteritillverkaren Northvolt utökar med cirka 1 700 kvadratmeter, bioteknikföretaget Scandinavian Gene Synthesis (SGS DNA) hyr cirka 2 800 kvadratmeter och IF Friskis & Svettis hyr 800 kvadratmeter med option på ytterligare 300 kvadratmeter.

Kungsleden arbetar tillsammans med ABB, Västerås Stad och andra framstående företag på Finnslätten för att utveckla området och skapa en attraktiv miljö med brett serviceutbud som kan locka till sig ytterligare innovativa verksamheter och talanger samt forskning och utbildning.



– Dessa nya uthyrningar till världsledande högteknologiska företag är precis i linje med den satsning vi gör på Finnslätten och stärker områdets attraktionskraft. Att öka serviceutbudet på området är också högt prioriterat och IF Friskis & Svettis blir ett välkommet bidrag, säger Mats Eriksson, regionchef Mälardalen på Kungsleden.



Både Northvolt och SGS DNA har fattat beslut om att satsa långsiktigt på Finnslätten. Northvolt uppför för närvarande en produktionsanläggning – Northvolt Lab – strax intill de nya lokaler som företaget nu hyr av Kungsleden. SGS DNA, som är ledande inom in vitro-diagnostik och en del av den internationella koncernen Qiagen, flyttar sin verksamhet från Köping till Västerås.



Northvolt hyr i Byggnad 391 inom fastigheten Effekten 2 och SGS DNA hyr i Byggnad 357 inom fastigheten Finnslätten 1. I den senare pågår ett moderniseringsprojekt som bland annat syftar till att anpassa byggnaden till kontor, skola, produktion samt ytor för att stärka upp serviceutbudet på Finnslätten.



Serviceutbudet på Finnslätten förstärks kontinuerligt och för närvarande uppför Kungsleden för IF Friskis & Svettis räkning en träningsanläggning på i byggnad 391 på fastigheten Effekten 2.

