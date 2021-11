John Mattson förvärvar fastigheter vid Gullmarsplan för 670 miljoner kronor. Bild: John Mattson

John Mattson förvärvar fastigheter vid Gullmarsplan

Transaktioner John Mattson har tecknat avtal om förvärv av tre fastigheter vid Gullmarsplan i centrala Stockholm. Bolaget äger sedan tidigare fastigheter i bland annat Slakthusområdet och Johanneshov och blir genom förvärvet en viktig del av utvecklingsområdet Söderstaden.

Fastigheterna förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om 670 miljoner kronor före avdrag för 25 procent latent skatt. Säljare är ett antal privatpersoner via bolag. Tillträde sker i februari 2022.



De förvärvade fastigheterna har ett attraktivt läge vid Gullmarsplan centralt i Stockholm invid tunnelbaneuppgången. De omfattar totalt cirka 12 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelade på tre fastigheter, varav cirka hälften utgörs av hyresbostäder och hälften av kommersiella lokaler med hyresgäster såsom Hemköp, Systembolaget, apotek och vårdcentral.



En del av John Mattsons tillväxtstrategi är att förvärva befintliga fastighetsbestånd i kommuner inom Stockholmsregionen, i lägen med bra utvecklingsmöjligheter och goda kommunikationer. Genom fastigheter i såväl Slakthusområdet som i Johanneshov finns John Mattson redan i det nya utvecklingsområdet Söderstaden där Gullmarsplan ingår.

– Fastigheterna har ett unikt läge. Gullmarsplan är en knutpunkt för Stockholms kollektivtrafik och en viktig del av utvecklingsområdet Söderstaden där Globenområdet, Slakthusområdet och Gullmarsplan knyts samman. Vi ser mycket fram emot att vara med och utveckla Söderstaden tillsammans med Stockholms stad och andra fastighetsägare, säger Siv Malmgren, vd John Mattson.



Förvärvet finansieras genom en kombination av kontanter och aktier, där cirka 50 procent av priset för aktierna finansieras via emission av nya aktier i John Mattson Fastighetsföretagen AB. Apportemission av 672 208 aktier, till emissionskurs om 175,17 kronor per aktie motsvarande ett värde om 117 750 675 kronor, genomförs på tillträdesdagen. Apportemissionen genomförs med stöd av bemyndigande från John Mattsons årsstämma 22 april 2021. Resterande del av aktielikviden sker genom ytterligare en apportemission av 859 930 aktier, till emissionskurs om 175,17 kronor per aktie motsvarande ett värde om 150 633 938 kronor, vilken planeras genomföras i april 2022. Denna ytterligare apportemission kräver ett beslut av John Mattsons Fastighetsföretagen årsstämma.



John Mattsons legala rådgivare har varit Wigge & Partners. Säljarnas rådgivare har varit Tango.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

