JLL vinner uthyrningsuppdrag på Sveavägen

Uthyrning JLL har fått uthyrningsuppdrag avseende 6 300 kvadratmeter kontor av Mitsubishi Real Estate London & Europa Capital via NCAP – Nordic Investment & Capital Partners. Uppdraget avser projekt Grace i fastigheten Fyrkanten 11 på Sveavägen 32-36.

Fastigheten som uppfördes på 1920-talet i tidsenlig art-deco stil är idag tomställd och kommer att genomgå en omfattande renovering där moderna, effektiva kontor skapas. Målet är att certifiera byggnaden med BREEAM Excellent. Tidigare har Berghs School of Communication haft sin verksamhet i byggnaden under 22 år. Uthyrningsarbetet inleds omgående.



– Vi är glada att ge ännu ett uthyrningsguppdrag till JLL och att få välkomna nya hyresgäster till fastigheten, säger Johan Björk, Head of Asset Managment Sweden NCAP.



– Vi tackar NCAP, Mitsubishi Real Estate London & Europa Capital och Mitsubishi för förtroendet och ser fram emot vårt samarbete. Fastighetens starka läge tillsammans med topprenoverade kontor gör den mycket attraktiv för blivande hyresgäster, säger David Nilsson, Head of Leasing på JLL.

