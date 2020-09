JLL får stort uthyrningsuppdrag i Stockholm. Bild: JLL

JLL vinner uthyrningsuppdrag i Stockholm city

Uthyrning Uppdraget omfattar korttidsuthyrningar till och med december 2022. Fastigheten går att dela i flera ytor där minsta yta blir ett våningsplan om 550 kvadratmeter.

– Det är mycket glädjande att vi har vunnit EYs förtroende och fått uthyrningsuppdraget för att hyra ut Jericho 34. Vi har en stark kompetens inom både Tenant Representation och Leasing samt ett internationellt samarbete vilket gör att den här typen av uthyrningar passar oss mycket väl att ta oss an och lyckas med, säger Erik Skalin Head of Agency, JLL Sverige.



Uthyrningsarbetet startar omgående.

– Det är väldigt roligt att starta hösten med ett sådant här prestigeprojekt. Det kommer att bli ett tacksamt tillskott på nuvarande hyresmarknad som efterfrågar större vakanser i bästa läge, säger Theodor Jarnhammar, Head of Leasing, JLL Sverige.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

