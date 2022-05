Rickard Haraldsson. Bild: Index Residence

Index hyr ut industrilokal i New York till Pepsi

Uthyrning Index Investment Group har tecknat ett tioårigt hyreskontrakt om att bygga 6 500 kvadratmeter industrilokaler och kontor till Rolling Frito-Lay Sales, en division inom PepsiCo. Etableringen sker på Index industricampus "New Venture Gear Industrial Campus", strax utanför Syracuse i New York. – Vi har industrilokaler med kvalitet i topplägen i USA, därför får vi också bra hyresgäster, säger Rickard Haraldsson, vd Index Invest International.

New Venture Gear Industrial Campus är en storskalig industrianläggning med tillverkning, distribution och logistikverksamheter på drygt 44 hektar mark med cirka 158 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Fastigheten har tillgång till järnvägsspår, drygt 30 lastkajer, eget vattenreningsverk och transformatorstation som ger lägre elkostnad än vad som erbjuds på marknaden samt direkt tillgång till New Yorks I-90 och andra stora motorvägar, några minuter från Syracuse, New York. Byggnaden har ytterligare cirka 23 000 kvadratmeter sammanhängande utvecklingsbar yta., som också ska bebyggas.

– Index Investment Group har gjort betydande investeringar i industri- och logistikanläggningar och bostadsprojekt längs USA:s östkust.

Sedan 2012 har vi i Nordamerika utvecklat och investerat i drygt 700 000 kvadratmeter kontor-, industri- och logistikfastigheter, säger Rickard Haraldsson.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

