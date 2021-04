Charlotte Hybinette, ny styrelseordförande i Platzer. Bild: Linda Eliasson

Hybinette ny styrelseordförande i Platzer

Bolag Vid årsstämman valdes Charlotte Hybinette till ny styrelseordförande i Platzer.

Vid årsstämman den 31 mars valdes Charlotte Hybinette till ny styrelseordförande i Platzer Fastigheter. Charlotte har sedan 2016 varit styrelseledamot i Platzers styrelse och har under det senaste året varit ordförande i risk- och revisionsutskottet. Hon är även styrelseledamot i Collector AB, Collector Bank AB, Bellman Group AB och det egna bolaget Hybinette & Partners AB. Charlotte är jurist med egen konsultverksamhet och arbetar för närvarande som tf chefsjurist på NatWest Nordisk Renting. Hon har en lång bakgrund som advokat och Managing Partner för MAQS Advokatbyrå.

– Det är med stor ödmjukhet jag nu tar över ordförandeklubban i Platzer. Som styrelseledamot har jag haft förmånen att lära känna Platzer som ett entreprenörsdrivet, stabilt och utvecklingsbart bolag, säger Charlotte Hybinette, nytillträdd styrelseordförande i Platzer. Det gångna året bjöd på utmaningar få hade kunnat föreställa sig och pandemin har riktat ljuset mot vår kärnaffär, kommersiella fastigheter, och deras framtid. Personligen är jag övertygad om att kontoret har en väldigt viktig roll att spela också i framtiden, och vi har blivit styrkta i vår övertygelse om vikten av att vara mer än en hyresvärd för våra kunder. Platzer är ett bolag i en spännande tillväxtfas med tydlig vision och affärsidé i en geografi där framtidstro råder. Jag ser mycket fram emot att i den här rollen få fortsätta verka och bidra till bolagets utveckling.



Fabian Hielte, Platzers tidigare ordförande, avböjde omval efter tretton år i styrelsen och åtta år som ordförande.

– Att jag nu lämnar posten som styrelseordförande innebär inte att jag lämnar mitt engagemang i Platzer. Ernström & C:o är ett familjeföretag i fjärde generationen och fortsätter som huvudägare att stötta Platzers utveckling, säger Fabian Hielte, tidigare styrelseordförande i Platzer, och fortsätter:

– Samtidigt är jag väldigt trygg i att Charlotte Hybinette kommer att axla rollen som styrelseordförande på ett utmärkt sätt. Efter fem år i styrelsen känner hon bolaget väl och hon har bidragit stort till dess framgångar. Tillsammans med en ledning som skickligt lett bolaget i en utmanande tid finns det all anledning att fortsätta se positivt på framtiden för Platzer.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen