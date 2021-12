Frida Wijkström och Karl Palm. Bild: Maria Cruseman

Hufvudstaden förändrar i koncernledningen

Bolag I samband med att Anders Nygren tillträder som vd för Hufvudstaden den 1 januari 2022 utses nya chefer för affärsområde Stockholm och affärsutveckling. De nya cheferna kommer att ingå i Hufvudstadens koncernledning.

Ny chef för affärsområde Stockholm blir Frida Wijkström. Hon är utbildad civilingenjör och har arbetat hos Hufvudstaden i två omgångar sedan 2008. Hon har bland annat varit förvaltningschef för Stockholm Väst respektive Parkaden och nu senast chef för Hufvudstadens Cecil Coworking.



Ny chef för affärsutveckling blir Karl Palm som närmast kommer från rollen som Hufvudstadens projektchef i Stockholm. Han är utbildad högskoleingenjör och har varit anställd sedan 2014. Han tar över efter Mattias Nygårds som från den 1 december 2021 är affärsutvecklare på Hufvudstaden.

– Jag är mycket glad över att vi lyckats internrekrytera två mycket kompetenta och erfarna personer till viktiga ledningspositioner i bolaget. Jag har jobbat nära både Frida och Karl under flera år och sett vilket driv och engagemang de båda har. Ovärderliga egenskaper som kommer att vara en stor tillgång i deras nya chefsroller och i arbetet tillsammans med oss övriga i koncernledningen, säger Anders Nygren, tillträdande vd Hufvudstaden.



Den sista december 2021 slutar Ivo Stopner för att gå i pension efter att ha arbetat mer än 30 år i bolaget, varav de senaste 22 åren som vd.

– Det har varit oerhört stimulerande och utvecklande att under så lång tid haft förmånen att leda detta fina företag. Jag känner mig mycket trygg med att lämna över stafettpinnen till Anders Nygren som tillsammans med övriga i koncernledningen och bolagets alla kompetenta och engagerade medarbetare kommer ta Hufvudstaden vidare in i framtiden, säger vd Ivo Stopner.



Hufvudstadens koncernledning från 1 januari 2022



Nya roller

Anders Nygren, vd. Kommer närmast från rollen som vice vd och chef Affärsområde Stockholm.

Frida Wijkström, chef Affärsområde Stockholm. Kommer närmast från rollen som chef för Cecil Coworking.

Karl Palm, chef Affärsutveckling. Kommer närmast från rollen som projektchef Stockholm.



Utökad roll

Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans. Från 1 januari 2022 även vice vd Hufvudstaden.



Befintliga roller

Fredrik Ottosson, chef Affärsområde Göteborg.

Bo Wikare, chef Affärsområde NK, vice vd Hufvudstaden.

Christine Lindgren, HR-chef.

John Lethenström, chef Fastighetsutveckling.

