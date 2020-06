Detaljplanen för 300 bostäder i Skärholmen har vunnit laga kraft. Bild: Riksbyggen

Grönt ljus för 300 Riksbyggen-bostäder i Skärholmen

Bostäder Stockholms kommunfullmäktige har godkänt detaljplanen för Riksbyggens kommande bostadsrätter i projektet Söderholmen, Skärholmen. Riksbyggen planerar att bygga bostadsrätter i fyra etapper med cirka 70 lägenheter i varje etapp. Säljstart för den första etappen planeras kunna ske under 2023.

– Vi är mycket glada över att detaljplanen för projekt Söderholmen nu har vunnit laga kraft. Riksbyggen kan nu fortsätta processen med att tillföra Skärholmen fler bostadsrätter. Det finns ett stort behov av fler bostäder i området och Riksbyggen vill som långsiktig samhällsutvecklare vara med och bidra till Skärholmens utveckling, säger Carl-Henrik Appel, regionchef Riksbyggen Bostad Stockholm/Norr/Öst.



Söderholmen ligger i den västra delen av Vårbergs stadsdel i Skärholmen, där Vårbergsvägen möter Våruddsringen och Söderholmsgränd. Förutom nya bostäder planeras även för en ombyggnad av Söderholmsskolan och förskola.



Riksbyggen kommer att bygga bostäder med flexibla planlösningar och med gårdar för ökad social trygghet. De cirka 300 lägenheterna kommer att byggas i 16 huskroppar. Parkeringar i garage kommer att byggas under husen. Det kommer även att bli sex lägenheter för LSS-boende.



– Vi fokuserar på att bygga kostnadseffektivt, utan att tumma på kvalitet och hållbarhet, för att många olika målgrupper ska ha möjlighet att köpa bostäderna. Skärholmen är ett område med stor andel hyresrätter och Riksbyggens kommande bostadsrätter bidrar till en bättre balans mellan upplåtelseformerna vilket ökar den sociala hållbarheten, säger Mikael Olsson, projektchef, marknadsområde Stockholm/Bostad.



Säljstart för den första etappen planeras kunna ske under 2023 med en planerad produktionsstart under 2024.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen