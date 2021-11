Fastpartner hyr ut till Tech Data i Frösunda

Frösunda Bild: Peab

Uthyrning Tech Data, en av världens största teknikdistributörer med 22 000 medarbetare i fler än 100 länder, har valt Centrala Frösunda för sitt Stockholmskontor. Det handlar om 1 574 kvadratmeter på Gustav III:s Boulevard 36 med inflyttning 1 maj 2022.

– Vi har sökt ett sammanhang som stärker vårt varumärke hos kunder, leverantörer, medarbetare och potentiella medarbetare. Det har vi hittat i Centrala Frösunda, berättar Joachim Palmé, Vice President Nordics, Tech Data. Här får vi gångavstånd till spårbunden kollektivtrafik, en fantastisk nivå på närservicen, tillgång till grönområden och ett kontor designat enligt inredningskonceptet “Scandinavian simplicity meets new technology".



Tech Data inför till exempel ett aktivitetsbaserat arbetssätt med hemvister, en hybridmodell med arbete både på kontoret och hemifrån.

– Vi kommer att designa kontoret så att vi har ytor som möjliggör samarbete och kreativitet samt även effektiva ytor och rum för enskilt arbete. Det nya kontoret kommer tillgodose våra behov i form av ergonomiska sittplatser, projektytor, mindre arbetsrum, telefonrum samt konferensrum både i den externa och interna ytan, beskriver Joachim Palmé.



Joachim Palmé lyfter också fram att det är ett stort mervärde att det finns restaurang, konferensmöjligheter, takterrass, café och gym i kontorsbyggnaden. Tech Data flyttar till Centrala Frösunda i ett intressant skede där stadsdelelen snabbt utvecklas.



– Nordic Wellness öppnar ett stort gym i november och prisbelönta K-märkt öppnar restaurang och café under våren, kommenterar Håkan Bolinder, Regionchef på Fastpartner.



Tenant & Partner är Tech Datas rådgivare i processen och har varit med från förstudie till tecknat hyresavtal. De projektleder nu etableringsfasen för färdigställandet av den framtida arbetsplatsen.

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.



Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.



We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden