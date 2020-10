Fastighetskvinnan: Fåtal platser kvar, anmälan stänger i dag

Talarlistan: Grand Hotels vd Pia Djupmark, Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman, samtliga branschens kvinnliga börs-vd:ar – Biljana Pehrsson, Kungsleden, Annica Ånäs, Atrium Ljungberg, Corems Eva Landén, Wihlborgs Ulrika Hallengren, Besqabs Carola Lavén och John Mattsons Siv Malmgren – Byggsandra Mobaraki, Caroline (fd Carl) Farberger, Vasakronans vd Johanna Skogestig, Cushman & Wakefields COO Marie Cronström, Skandia Fastigheters uthyrningschef Louise Pergament, Newpropertys Ulrika Rosén, retailexperten Anna K Johansson, NREP:s COO Maria Sahlén och investment director Marianne Hoffman – och entreprenören Gunilla von Platen. Det hela leds av moderatorn Anna Bellman, som till sin hjälp har en branschpanel bestående av Frida Palmgren, vd för BFAB/STF, Ann Bjurström på Arcona, Jennifer Eriksson från Colliers och Avys medgrundare Mikaela Svefors. Och vem vinner Årets Unga Fastighetskvinna? Finalisterna är Alexandra Lövgren, Newsec, Ina Djurestål, Skanska och Jessika Jonsson, investeringsanalytiker på Areim. Makten ligger hos juryn; Kristina Alvendal, Biljana Pehrsson och Kerstin Lindberg Göransson. Det här är ett fysiskt event som även kommer att livestreamas. Seminariet klassas inte som en offentlig sammankomst och omfattas därför inte av 50-personersbegränsningarna. Grand Hotel och Fastighetssverige följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd, hygien etc. Vi har bytt lokal till den stora Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm för att undvika trängsel. Servering kommer att ske främst vid sittande bord. Det finns ett fåtal platser kvar. Anmälan stänger i kväll. Anmälan finns här .

Fastighetskvinnan 2020

Var: Grand Hotel, Stockholm.

När: 14 oktober, 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15).

Pris: 4995 kronor exkl. moms

Med anledning av corona-pandemin har vi på Fastighetssverige valt att öka säkerhetsnivån till max vad gäller hygien på samtliga våra seminarier. Det kommer att finnas relevant skyddsutrustning, såsom handsprit och ansiktsmasker, tillgänglig på plats och vi kommer att möblera med generöst utrymme i seminariesalen för att säkerställa att vi kan hålla social distans enligt nu gällande regler och rekommendationer. Hotellen kommer också att ha maximalt förhöjda städ- och hygienrutiner kring alltifrån toaletter till all kost som serveras under dagen.

Enligt besked från Polismyndigheten är Fastighetskvinnan inte att betrakta som offentlig tillställning varför vi kommer kunna genomföra seminariet fysiskt vilket innebär att du kan känna dig helt trygg med att nu boka din plats!

Föredrar du att inte närvara fysiskt på Fastighetskvinnan kan du följa dagen från din dator/mobil/läsplatta då vi kommer att live-streama hela dagen. Du kommer också att kunna ställa frågor till talarna via Menti-systemet.

Ambitionen är Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch - ett affärsseminarium som gör skillnad!

Förutom klassiska business-punkter behandlar seminariet också mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkterna som handlar om jämställdhet och mångfald.

Men Fastighetskvinnan är inte ett event som bara riktar sig till kvinnor. Det riktar sig till alla som vill nätverka, bli inspirerade och uppdaterade om trenderna på fastighetsmarknaden.

