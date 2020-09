Sex börs-vd:ar som kommer till seminariet Fastighetskvinnan den 14 oktober: Annica Ånäs, Biljana Pehrsson, Eva Landén, Ulrika Hallengren, Siv Malmgren och Carola Lavén.

Fastighetskvinnan: Sex börs-vd:ar om coronaläget och framtiden

Fastighetskvinnan Seminariet Fastighetskvinnan hålls på Grand Hotel den 14 oktober – inspiration blandas med marknadsuppdateringar från branschens ledande personligheter. Samtliga sex kvinnliga börs-vd:ar från fastighetsbranschen kommer att finnas på plats. Fram till och med fredag den här veckan kan du anmäla fyra personer från ditt företag och betala för tre.

Ända sedan seminariet Fastighetskvinnan startades år 2014 har en av ambitionerna varit att samtliga kvinnliga börs-vd:ar ska vara på plats.

I år delar vi in punkten i två – en som diskuterar bostadsmarknaden och en som diskuterar den kommersiella marknaden. Utgångspunkterna är marknadsläget just nu, hur pandemin har påverkat och kommer att påverka framöver, men vi kommer även att ta upp de mer mänskliga aspekterna av att vara vd för stora bolag under en pandemi.



Fyra vd:ar diskuterar den kommersiella sidan:

Annica Ånäs, Atrium Ljungberg

Biljana Pehrsson, Kungsleden

Eva Landén, Corem

Ulrika Hallengren, Wihlborgs



Två vd:ar diskuterar utvecklingen på bostadssidan:

Siv Malmgren, John Mattsson

Carola Lavén, Besqab



Du ser det preliminära programmet för dagen här och du anmäler dig här. Till och med nu på fredag kan du anmäla fyra personer från ditt företag och bara betala för tre.



Angående coronasituationen för eventet: Fastighetskvinnan är inte att betrakta som en offentlig sammankomst vilket innebär att även om 50-begränsningarna finns kvar i oktober så omfattas eventet inte av dem. Seminariet kommer alltså att genomföras fysiskt. Vi kommer även att livestreama eventet. Grand Hotel och vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd, hygien, etc.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

