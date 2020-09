Caroline Farberger till Fastighetskvinnan!

Den 14 september 2018 är en speciell dag i Ica Försäkrings vd:s liv. Då hade Carl Farbergers kostymer och slipsar skänkts till Röda Korset – och en nervös Caroline Farberger kom första gången till jobbet – med Hugo Boss-outfit, höga klackar och målade naglar. Caroline Farberger är den hittills enda i den svenska näringslivseliten som har gått ut och berättat öppet om sin könskorrigering. På Grand Hotel den 14 oktober intervjuas hon av moderator Anna Bellman om sin resa och sina erfarenheter. Fastighetskvinnan är ett affärsseminarium som tar ett brett tag kring den svenska fastighetsmarknaden. Unikt för seminariet är att alla talarna är kvinnor – män är hjärtligt välkomna i publiken. Du ser det preliminära programmet för dagen här . Du anmäler dig här . Till och med nu på måndag kan du anmäla fyra personer från ditt företag och bara betala för tre. Angående coronasituationen för eventet: Fastighetskvinnan är inte att betrakta som en offentlig sammankomst vilket innebär att även om 50-begränsningarna finns kvar i oktober så omfattas eventet inte av dem. Seminariet kommer alltså att genomföras fysiskt. Vi kommer även att livestreama eventet. Grand Hotel och vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd, hygien, etc.

Fastighetskvinnan 2020

Var: Grand Hotel, Stockholm.

När: 14 oktober, 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15).

Pris: 4995 kronor exkl. moms



Boka tidigt-rabatt: Gå 4 betala för 3!

Ange "4 för 3" i rutan Kampanjkod vid anmälan.

Erbjudandet gäller t.o.m 7/9 vid anmälan av fyra personer.

Med anledning av corona-pandemin har vi på Fastighetssverige valt att öka säkerhetsnivån till max vad gäller hygien på samtliga våra seminarier. Det kommer att finnas relevant skyddsutrustning, såsom handsprit och ansiktsmasker, tillgänglig på plats och vi kommer att möblera med generöst utrymme i seminariesalen för att säkerställa att vi kan hålla social distans enligt nu gällande regler och rekommendationer. Hotellen kommer också att ha maximalt förhöjda städ- och hygienrutiner kring alltifrån toaletter till all kost som serveras under dagen.

Enligt besked från Polismyndigheten är Fastighetskvinnan inte att betrakta som offentlig tillställning varför vi kommer kunna genomföra seminariet fysiskt vilket innebär att du kan känna dig helt trygg med att nu boka din plats!

Föredrar du att inte närvara fysiskt på Fastighetskvinnan kan du följa dagen från din dator/mobil/läsplatta då vi kommer att live-streama hela dagen. Du kommer också att kunna ställa frågor till talarna via Menti-systemet.

Ambitionen är Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch - ett affärsseminarium som gör skillnad!

Förutom klassiska business-punkter behandlar seminariet också mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkterna som handlar om jämställdhet och mångfald.

Men Fastighetskvinnan är inte ett event som bara riktar sig till kvinnor. Det riktar sig till alla som vill nätverka, bli inspirerade och uppdaterade om trenderna på fastighetsmarknaden.

Seminariet avslutas med prisutdelningen för utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Nicklas Tollesson

0705 - 84 14 02

nicklas@fastighetssverige.se

Eddie Ekberg

0736 - 57 43 16

eddie@fastighetssverige.se

