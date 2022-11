Knut Pousette. Bild: Fastator

Fastators resultat sjönk i Q3

Bolag Fastator redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen steg 47,4 procent till 118,5 miljoner kronor (80,4). De totala intäkterna var 122,2 miljoner kronor (82,2).



Resultat från intresseföretag och joint ventures var -185,6 miljoner kronor (53,1).



Rörelseresultatet blev -163,4 miljoner kronor (203,0).



Resultatet före skatt var -211,6 miljoner kronor (196,0).



Resultatet efter skatt blev -219,4 miljoner kronor (170,7).



Substansvärde per aktie låg på 25,73 kronor (24,33). Den 30 juni låg substansvärdet på 28,50 kronor.



– Företagsparken, vårt största innehav har en fantastisk tillväxt. Det är inte många som kan skryta om tillväxt just nu, men vi kan det! En nyemission om 900 miljoner och förvärv av 46 fastigheter för 1,3 miljarder talar sitt tydliga språk. Efter tillträdet finns 350 miljoner i kassan och en beräknad intjäningsförmåga om 254 miljoner per år. Vi ser fler affärer i närtid och bolagets kassaflöde växer för var dag, säger vd Knut Pousette i en kommentar.



Han säger vidare:

– Självklart så påverkar värdeförändringar ett investmentbolag som Fastator negativt. Men det påverkar inte kassan. Kontanter är mer värda i tider som dessa, då fler affärer finns till vettiga priser.

