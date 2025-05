Elias Georgiadis, vd för Stenhus. Bild: Stenhus

Stenhus Fastigheter ökar förvaltningsresultatet

Bolag Stenhus Fastigheter redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna uppgick till 257 miljoner kronor (268), en minskning med 4,1 procent mot föregående år. Nettouthyrning uppgick till 1 miljon kronor.

Driftnettot uppgick till 188 miljoner kronor (197), en minskning med 4,6 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 89 miljoner kronor (77), en ökning med 15,6 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 16 miljoner kronor (-87). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 18 miljoner kronor (20).



Resultatet efter skatt blev 92 miljoner kronor (-27). Resultat per aktie uppgick till 0,25 kronor (-0,07).



Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 15,8 kronor (15,2).



Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 16,9 kronor (16,3).

