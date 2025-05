Bonnier Fastigheter fyller Munin NXT i Uppsala till bredden. Bild: Bonnier Fastigheter

Bonnier Fastigheter går i mål med Munin

Uthyrning Bonnier Fastigheter har tecknat hyresavtal med två nya hyresgäster i Munin NXT i Uppsala: Helios Nordic Energy AB och Zensum AB. Med dessa etableringar är fastigheten nu fullt uthyrd, vilket markerar en viktig milstolpe i utvecklingen av kvarteret Munin.

Helios Nordic Energy AB är en ledande aktör inom utveckling av storskaliga solcellsparker i Norden. Helios, som ägs av franska Vinci Concessions, flyttar in i den toppmoderna lokalen högst upp i huset i början av maj 2025.



Zensum AB, ett snabbväxande företag inom privatekonomisk rådgivning, har också valt Munin NXT som sin nya hemvist. Zensum hjälper privatpersoner att förbättra sin ekonomi genom en personlig och digital tjänst, och etablerar sig nu i nya lokaler med tillträde i september 2025. Även Zensum flyttar in i våningsplanet längst upp i huset.



Munin NXT ligger i centrala Uppsala, med närhet till resecentrum, kollektivtrafik, restauranger och service, vilket gör fastigheten till ett attraktivt val för moderna företag. Fastigheten erbjuder hög servicenivå och ett komplett utbud av bekvämligheter, inklusive Bonnier Fastigheter Business Center med bemannad reception och gemensamma ytor i form av konferens- och mötesrum. Här finns även bil- och cykelgarage och gemensamt omklädningsrum. Lokalerna är utformade med moderna planlösningar, noggrant utvalda materialval och smart teknik, bland annat med Lindinvent-system som optimerar inomhusklimat och energianvändning.

– Det känns fantastiskt roligt att kunna välkomna både Helios Nordic Energy och Zensum till Munin NXT. Vi märker att företag söker moderna och hållbara lokaler med ett starkt serviceerbjudande, och det är precis vad Munin NXT erbjuder. Att fastigheten nu är fullt uthyrd är ett kvitto på att vi skapat något riktigt attraktivt här i centrala Uppsala, säger Ulrika Klingberg, uthyrare Uppsala på Bonnier Fastigheter.



– Vi är mycket glada över att snart få flytta in i Munix NXT. Läget, arkitekturen och visionen för kvarteret ligger helt i linje med våra värderingar och vår ambition att skapa en inspirerande och hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Ludvig Westerman, vd Zensum.

