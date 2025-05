Alexandra Stråberg, Anders Elvinsson och Peter Warda står för ett antal tunga analyser som inledning av Lokalmarknadsdagen den 21 augusti på Elite Park Avenue Hotel.

Lokalmarknadsdagen: Triss i tunga analyser för örnkoll på fastighetshösten 2025

Lokalmarknadsdagen Host Den 21 augusti startar branschen i Göteborgsregionen upp fastighetshösten 2025 tillsammans på den klassiska mötesplatsen Lokalmarknadsdagen. Dagen inleds med en trio tunga analyser som kommer att ge dig full koll på läget internationellt, nationellt och regionalt.

Den första programpunkten är: Makroanalys – hur mår världsekonomin?

Efter ett fjolår med räntesänkningar kan vi nu blicka framåt mot en större förutsägbarhet och stabilisering i omvärlden och i ekonomin. Trodde vi. Donald Trump har satt igång ett potentiellt handelskrig med börser som globalt pekar rakt ner och en världsekonomi i rejäl gungning som utfall. Hur ser prognoserna ut i dagens skakiga läge?

Talare här är: Alexandra Stråberg, chefsekonom, Länsförsäkringar Bank.



Därefter är det dags för: Näringslivet: Hur går det för Göteborg?

Hur påverkas Göteborgsregionen av de senaste årens olika kriser, nu senast med de stora uppsägningarna på Volvo cars. Och vad har de globala handelshindren satt för spår? Business Region Göteborg presenterar rykande färska siffror och analyserar läget för näringslivet i regionen. Hur stort är suget för bolag att etablera sig i vår region?

Här är det Peter Warda, senior analytiker, Business Region Göteborg som håller i föredraget.



Och så avslutas analysblocket med: Analys – vilka segment är hetast 2026?

Vilka segment i fastighetsbranschen är mest attraktiva att investera i nu och framöver och vilka segment ska man se upp med? Här får ni en initierad överblicksbild över måendet i de olika investeringsslagen på fastighetsmarknaden – nationellt så väl som lokalt.

Talare är: Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory, Sverige, Cushman & Wakefield



Lokalmarknadsdagen är en viktig mötesplats och arena, kanske årets självklaraste, för Göteborgs fastighetsbransch. På Lokalmarknadsdagen blir du uppdaterad på fastighetsmarknadens centrala trender samtidigt som du knyter nya affärskontakter. Lokalmarknadsdagen har arrangerats sedan mitten av 80-talet och är Göteborgsbranschens mest klassiska mötesplats. Höstupplagan 2025 går av stapeln den 21 augusti på Elite Park Avenue Hotel.



Förutom det som vanligt gedigna innehållet med gott om inspiration och analys bjuder programmet på det nya segmentet: Ordet är fritt. Här får samtliga deltagare på eventet sätta sig i mindre grupper och diskutera ett antal relevanta ämnen. Utfallet av samtalen redovisas på scen i ett efterföljande panelsamtal.



Efter själva seminariet bjuds samtliga deltagare in till ett trevligt branschmingel där man under lättsamma former kan fortsätta diskussionerna och knyta ytterligare nya kontakter.



Lokalmarknadsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News ihop med Business Region Göteborg.



Moderator är rutinerade, kunniga och professionella Karin Klingenstierna och hon har Daniel Orrö, advokat på Delphi som sidekick/expertkommentator.



