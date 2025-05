Bolagen bör arbeta för att stärka sin finansiella ställning skriver Finansinspektionen. Bild: Wikimedia commons

Finansinspektionen: "Flera fastighetsföretag är fortsatt sårbara"

Ekonomi/Finansiering Fastighetsföretagens skuldsättning minskar gradvis och finansieringssituationen har förbättrats, men det finns risker för bakslag. Det skriver Finansinspektionen, FI, i sin stabilitetsrapport på torsdagen, enligt ett pressmeddelande.

FI konstaterar att företagens förväntningar om framtiden föll tydligt under inledningen av 2025, särskilt den förväntade exportförsäljningen. En svag efterfrågan och stor osäkerhet till följd av det internationella handelsläget bidrar till att företag håller tillbaka på investeringar. Det riskerar även att påverka företagens intjäning negativt och kan förstärka de finansiella påfrestningarna för högt skuldsatta företag.



Till följd av det svaga konjunkturläget är tillväxttakten för bankernas utlåning till svenska företag låg, men har börjat öka något.



För fastighetsföretagen har inbromsningen i hyrestillväxten fortsatt, eftersom den låga inflationen dämpar hyreshöjningar. Den svaga konjunkturen bidrar även till en minskad efterfrågan på kommersiella lokaler. Vakanserna har ökat mest för kontorssegmentet och är på mycket höga nivåer utanför centralorterna.



"Detta är just nu en av de största utmaningarna för fastighetssektorn", skriver FI.



Sedan räntorna började stiga under det andra kvartalet 2022, har de totala räntebärande skulderna bland de största börsnoterade och privata fastighetsföretagens ökat i långsammare takt än deras hyresintäkter. Fastighetsföretagens nettoskulder i förhållande till rörelseresultaten har minskat gradvis till den lägsta nivån sedan slutet av 2018. Även fastighetsföretagens belåningsgrader har vänt nedåt, eftersom företagens fastighetsvärden har stabiliserats. Sammantaget minskar alltså fastighetsföretagens skuldsättning.



Däremot värderas många företag fortfarande till en betydande rabatt i förhållande till deras långsiktiga substansvärde. Det kan indikera att finansmarknaderna har en mer pessimistisk syn på förväntad tillväxt, risk och ränteutveckling för fastighetsföretagen.



Räntetäckningsgraden har stabiliserats på drygt 2, men många företag har en räntetäckningsgrad på närmare 1,5.



"Det talar för att flera företag fortsatt är sårbara och bör arbeta för att stärka sin finansiella ställning", skriver FI.



Räntan på nya banklån till företag har sjunkit med mer än 160 baspunkter sedan toppen 2023. Samtidigt är det en mindre andel företag än förra året som uppger att de har svårt eller mycket svårt att få finansiering. Marknadsturbulensen under våren bidrog däremot till ökade kreditspreadar för företagsobligationer.



Fastighetsföretagens genomsnittliga räntor har i stora drag varit oförändrade den senaste tiden. Deras genomsnittliga månatliga emissionsvolym av obligationer har ökat tydligt under de senaste tolv månaderna.



"Att företagen har god tillgång även till marknadsfinansiering minskar deras refinansieringsrisker, eftersom det ger dem tillgång till flera finansieringskanaler. Det gör även att exponeringarna mot fastighetssektorn sprids ut på fler aktörer än svenska banker", skriver FI.



Däremot kan marknadsfinansiering vara mer känslig för ändrade förutsättningar och därmed vara mindre stabil som finansieringskälla.



Ökad marknadsvolatilitet kan skapa risker för företagens framtida finansiering ifall marknadsräntor och riskpremier stiger betydligt. En minskad riskaptit bland investerare på marknaden för företagsobligationer kan i förlängningen försvåra tillgången till kapital, skriver FI.

