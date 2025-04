Mikael Åslund, vd och koncernchef i JM. Bild: JM

Färre bostäder tynger JM:s resultat i Q1

Ekonomi/Finansiering Bostadsutvecklaren JM redovisar både minskade intäkter och rörelsevinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Intäkterna sjönk 16,3 procent till 2 539 miljoner kronor (3 034). Minskningen beror på färre bostäder i produktion jämfört med fjolåret.

Antal sålda bostäder ökade till 555 (480) och produktionsstarterna ökade till 577 (145).

Rörelseresultatet blev 130 miljoner kronor (160), med en rörelsemarginal på 5,1 procent (5,3). Det lägre resultatet förklaras främst av JM Norge, medan resultatet förbättrades i JM Stockholm, uppger vd Mikael Åslund i rapporten.

Att resultatet lyfte i JM Stockholm, där också intäkterna var lägre, beror på uteblivna negativa prisjusteringar under perioden.



I JM Bostad Riks var både intäkter och rörelseresultat i linje med fjolåret.

Resultatet före skatt var 90 miljoner kronor (128).

Resultatet efter skatt blev 52 miljoner kronor (79), och per aktie 0,80 kronor (1,23).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -509 miljoner kronor (-949).



Under utsikter skriver bolaget att det är troligt med en gradvis återhämtning på marknaden, men tillägger att denna kan komma att dröja längre än tidigare väntat på grund av den senaste tidens negativa geopolitiska utveckling. Vad gäller målet kring produktionsstarter, upprepar JM det. Målet är att ha 3 800 starter per år.

– Det makroekonomiska läget avgör hur snabbt det kommer att gå, säger Mikael Åslund.

