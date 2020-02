Erik Lemaitre lämnar SSM. Bild: SSM

Erik Lemaitre lämnar SSM

Bolag Erik Lemaitre, affärsutvecklingschef och medlem av SSM:s koncernledning, slutar på SSM för ny extern tjänst.

– Erik har tillsammans med sitt team bidragit till att skapa den konkurrenskraftiga och välpositionerade byggrättsportfölj som SSM har idag. Jag har haft förmånen att få lära känna Erik såväl under min tid på NCC som under mitt första halvår på SSM, där Erik har bidragit med gedigen kunskap och erfarenhet i olika kommersiella sammanhang och transaktioner. Jag önskar Erik all lycka till i hans kommande uppdrag, säger Mattias Lundgren, vd och koncernchef på SSM.



Erik Lemaitre lämnar SSM under andra kvartalet 2020.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

