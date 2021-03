Per Svensson, vd för Croisette. Bild: Croisette

Croisette tar steget in i Danmark

Bolag Croisette tar klivet över bron – startar bolag i Danmark.

Croisette Real Estate Partner har sedan starten 2015 haft ett högt tillväxttempo. Ett tempo som under de första fyra åren som verksamma i branschen resulterat i en tillväxttakt på 781 procent och vinnare i Årets Gasell i Skåne 2020. Idag har Croisette 60 medarbetare, 6 affärsområden och 6 kontor, varav fem i Sverige och ett i Reykjavik, Island. Det långsiktiga målet för Croisette är att ligga på en årlig tillväxttakt om 100%. Nu satsar Croisette ytterligare på fortsatt global tillväxt och tar nästa kliv – över bron och startar bolag i Danmark.

– Danmark har varit under bevakning en längre tid, dels för att vi anser att den lokala marknaden är i stort behov av konkurrens och nytänkande, men också för att brygga gapet mellan Danmark och Sverige. Vi ser verkligen fram emot att vara den aktören som får länderna att bli en region, något som det kämpats länge för på olika fronter, säger Per Svensson, vd för Croisette Real Estate Partner.



Croisette öppnade sitt första internationella kontor under december 2020, då i Reykjavik, Island. Vid etableringen på Island hade Croisette fördel i att redan ha hittat en Managing Director för kontoret, Styrmir Karlsson, redan innan uppstart av bolaget. I etableringen av ett kontor i Danmark har Croisette fått göra det annorlunda, och anpassa processen åt andra hållet: uppstart av bolag först, följt av rekrytering av Managing Director Denmark.

– Omvärldsförutsättningarna har gjort att vi fått gå en lite annorlunda väg, jag hade tänkt vara över och bevaka marknaden och träffa relevanta personer, men eftersom vi är säkra på att Danmark är vårt tredje land, var det lika bra att köra igång från andra hållet. Så, vi har bildat ett bolag och arbetar med att hitta vår Managing Director för landsbolaget Croisette Denmark och skapa den nya, expansiva och nytänkande fastighetsrådgivaren i Danmark, fortsätter Per Svensson.



Sökandet efter en Managing Director Denmark är således i full gång. Croisette räknar med att landa rekryteringen med hjälp av en dansk rekryteringsfirma. Croisette har stora planer för landsbolaget Croisette Denmark, med en första målsättning om att ha ett kontor på plats efter sommaren 2021.

– Vi ser framför oss att vara en handfull medarbetare innan året är slut, sedan räknar vi att följa vår långsiktiga tillväxtplan därefter, fortsätter Per Svensson.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

