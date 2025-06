Louise Richnau och Stefan Ränk lämnar Castellums styrelse. Bild: Christoffer Edling och John Sandlund

Louise Richnau och Stefan Ränk hoppar av Castellums styrelse efter Akelius begäran

Bolag Louise Richnau och Stefan Ränk lämnar Castellums styrelse vid en extra bolagsstämma som har begärts av Akelius Apartments.

Akelius Apartments Ltd har begärt att Castellums styrelse kallar till en extra bolagsstämma för att rösta om antal styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöter, och val av styrelseledamöter. Castellum kommer således att publicera en kallelse till extra bolagsstämma senast fredagen den 13 juni 2025. Med anledning av detta pausas även tillfälligt den pågående rekryteringsprocessen avseende ny vd.



Louise Richnau och Stefan Ränk har därutöver meddelat Castellums styrelse att de lämnar sina respektive styrelseposter i samband med den extra bolagsstämman.

– Min bild är att Akelius publikt har velat styra rekryteringen av en ny verkställande direktör och att de därmed har visat att de inte har förtroende för styrelsens hantering av rekryteringsprocessen. Det är därför min slutsats att detta är skälet till att Akelius 23 dagar efter årsstämman begär att vi kallar till en extra bolagsstämma. Jag har därtill blivit kontaktad av en representant för Akelius som på ett tydligt sätt förmedlade att de saknar förtroende för mig som styrelseordförande. Under de förutsättningarna kan jag självklart inte vara kvar i rollen och jag kommer därmed att lämna ordförandeposten och styrelsen i samband med den extra bolagsstämman, säger Louise Richnau, styrelsens ordförande.

– Jag lämnar styrelsen i Castellum vid nästa bolagsstämma då styrelsen inte tillåts ta ansvar för governance-frågor och sin viktigaste uppgift att rekrytera verkställande direktör. Under dessa omständigheter ser jag inga möjligheter att verka som styrelseledamot i det stabila och kreditvärdiga bolag som Castellum är, vilket jag beklagar, säger Stefan Ränk, styrelseledamot.

Ämnen