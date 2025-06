Handeln och restaurangbranschen fortsätter att pressas av det svaga konjunkturläget Bild: Creditsafe

Nya konkurssiffror – byggsektorn visar tecken på återhämtning

Ekonomi/Finansiering Konkurserna ökade med tre procent i maj, jämfört med samma månad förra året. Handeln och restaurangbranschen fortsätter att pressas av det svaga konjunkturläget, medan byggsektorn visar vissa tecken på återhämtning. Positivt är att färre stora bolag gick i konkurs denna månad, det skriver Creditsafe i ett pressmeddelande.

Under maj försattes 906 aktiebolag i konkurs. Det kan jämföras med 883 under samma period förra året och 745 året innan det. Hittills i år har totalt 4 616 aktiebolag gått i konkurs – i nivå med fjolårets siffra på 4 637, men över 50 procent fler än under motsvarande period för två år sedan.

– Konkursutvecklingen för maj är i linje med våra förväntningar. Men tyvärr ser vi fortfarande inte den vändning som krävs för att få igång ekonomin. Den ekonomiska oron och osäkerheten kring nya tullar dämpar såväl investeringsviljan som konsumenternas benägenhet att spendera. Det märks särskilt i branscher som handel och restaurang, där verksamheten är beroende av ökad konsumtion, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.



Majoriteten av konkurserna är mindre bolag. Men under maj noterades dessutom få riktigt stora konkurser, vilket även återspeglas i antalet drabbade anställda. Endast 1 755 anställda påverkades denna månad, en minskning med 38 procent jämfört med maj förra året.

– När vi summerar maj ser vi för första gången på länge en viss nedgång i antalet större konkurser. Det är positivt, men det är för tidigt att tala om ett trendbrott. Vi drar inga långtgående slutsatser av detta ännu, men följer utvecklingen noggrant, fortsätter han.



I maj var det särskilt tydligt att konkursökningen var koncentrerad till handeln. Partihandeln ökade med hela 77 procent, e-handeln med 14 procent och detaljhandeln med 10 procent jämfört med samma månad i fjol. Även hotell- och restaurang visar en kraftig uppgång på 31 procent. Dessa branscher uppvisar även på årsbasis en fortsatt ökning, där restaurangsektorn står för den största ökningen hittills i år.



Samtidigt ser vi en positiv utveckling i flera andra branscher. Byggsektorn minskade med 1 procent i maj, fastighetsbranschen med 21 procent och industri visar en nedgång på 18 procent jämfört med maj förra året.



Två av månadens största konkurser hade skatteanstånd och betydande skatteskulder i relation till sin omsättning. Sett till samtliga konkurser under maj hade 21 procent av bolagen blivit beviljade skatteanstånd.

– Vi ser fortsatt att stora skatteskulder och uppskov är en gemensam nämnare hos flera av de största konkurserna, vilket understryker hur svårt det är att överleva när vinstmarginalerna är små och det egna kapitalet inte räcker till för att hantera återbetalningar. Då blir möjligheten för överlevnad väldigt liten, säger Henrik Jacobsson.



Den största konkursen i maj blev den Norrköpingsbaserade byggentreprenören Arkö Bostad AB, som omsatte drygt 224 miljoner kronor och hade 36 anställda. Ett långdraget tvistemål mot en större kreditgivare lyfts fram som den utlösande faktorn bakom konkursen.



Mellan januari och maj har konkurserna ökat i fem län – Uppsala med 35 procent, Halland med 23 procent, Västra Götaland med 14 procent, Örebro med 8 procent och Skåne med 4 procent. I landets övriga län syns däremot en minskning i antalet konkurser.

