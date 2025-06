Ordet är fritt är designat så att samtliga deltagare kommer till tals och får diskutera sina hjärtefrågor. Resultatet redovisas i ett avslutande panelsamtal. Bilden är från när Ordet är fritt lanserades på Fastighetsmarknadsdagen Skåne i mars. Bild: Fastighetssverige

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala: Ordet är fritt – gör din röst hörd i nytt segment

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala Den 26 augusti är det dags för årets upplaga av Fastighetsmarknadsdagen Uppsala på Elite Hotel Academia. Ett av dagens alla inslag är det nya konceptet Ordet är fritt som är designat så att alla deltagare får komma till tals och ta upp och diskutera sina hjärtefrågor. Resultaten av diskussionerna redovisas på scenen. Säkra din plats till Fastighetsmarknadsdagen nu!

Ordet är fritts temaområden på Fastighetsmarknadsdagen Uppsala är:

Hållbarhet/digitalisering, investeringsläget och kontorsmarknaden.



Under seminariet avhandlas i övrigt ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden (stadsutveckling, kontorshyresmarknad, transaktionsmarknad mm) i Uppsala som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.



Under seminariet avhandlas i övrigt ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden (stadsutveckling, kontorshyresmarknad, transaktionsmarknad mm) i Uppsala som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.



Se programmet här.



Moderator är proffsiga Cecilia Nebel och hon har fastighetsnestorn Ingemar Rindstig vid sin sida som expertkommentator under dagen.



Läs mer om dem och de övriga medverkande talarna här.



Bland deltagarna under dagen märks, förutom branschfolk, även ledande relevanta politiker och tjänstemän.



Fastighetsmarknadsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News i samarbete med Uppsala kommun, Devoco och Mäklarhuset Kommersiella.

