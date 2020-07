Coop öppnar obemannade butiker i år

Coop öppnar obemannade butiker senare i år. Bild: Coop

Handel Coop har under en längre tid arbetat med att utveckla teknik och processer för obemannade butiker som kunder kan besöka dygnet runt. Nu har Coop Mitt som första konsumentförening tagit beslut om att starta ett pilotprojekt för att etablera Coops två första obemannade butiksmoduler i Gävle. Butiksmodulerna kan enkelt utlokaliseras på olika platser och kommer vara öppna dygnet runt.

Coop öppnar nu sina första obemannade butiker i Sverige. Coop Mitt, med över 60 butiker i Gästrikland, Hälsingland, Dalarna, Uppland och Västmanland, är först ut med två butiksmoduler som öppnar i Gävle-området. Beslutet som Coop Mitt tagit syftar till att möta efterfrågan i stadsdelar där det idag inte finns någon Coop-butik, i glesbygd och i turistområden, där obemannade butiksmoduler kan erbjuda ett brett sortiment dygnet runt. Men syftar även till att förstärka och bredda butiksbeståndet med fler butiksalternativ för kunder och medlemmar.



– Satsningen på obemannade butiker är ett sätt för oss att finnas på fler platser där vi ser potential. Samtidigt erbjuder vi en lösning för kunder som vill kunna besöka en Coop-butik oavsett tid på dygnet. Det blir även möjligt för oss att nå fler kunder under högsäsonger eller lov – på exempelvis skidorter eller under speciella evenemang. På sikt hoppas vi att pilotprojektet ska resultera i fler obemannade butiker runt om i vårt område, säger Meta Persdotter, vd Coop Mitt.



Utrullningen av de två pilotbutikerna kommer ske under hösten och blir startskottet på Coops satsning kring obemannade butiksmoduler. För att kunna erbjuda den här typen av butikslösning har Coop utvecklat en ny självscanningsapplikation där kunden själv kan scanna och betala för varor med mobilen.



– Satsningen handlar om att fler ska kunna handla god mat när det passar dem. Detta är ett sätt för oss att tillsammans med våra medlemmar driva mat-Sverige framåt, skapa nya möjligheter för våra konsumenter och med hjälp av den digitala utvecklingen erbjuda en ny typ av shoppinglösning, säger Magnus Johansson, vd, Coop Sverige.

