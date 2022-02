Lovisa Andersson. Bild: Colliers

Colliers utser Lovisa Andersson till Head of Tenant Representation & Enterprise Clients

Bolag Colliers har utsett Lovisa Andersson till Head of Tenant Representation & Enterprise Clients. Lovisa, som under 2021 rekryterades till Colliers som Director Agency, har bred erfarenhet från fastighetsbranschen bland annat från JLL där hon haft roller som Head of Corporate Account Management och Manager Tenant Representation

Colliers väljer samtidigt att samla all rådgivning för hyresgäster under Occupier Services, som leds av Martin Lindgren. Förutom Tenant Representation & Enterprise Clients erbjuds inom Occupier Services även Project Management & Workplace Advisory där Ulrica O Magnusson är ansvarig.

– Jag ser verkligen fram emot att ta mig an min nya roll och leda utvecklingen av våra tjänster inom både Tenant Representation och Enterprise Clients för Colliers Sverige. År 2022 har för oss börjat väldigt bra med många spännande uppdrag och generellt sett högt tempo i teamet, säger Lovisa Andersson.

– Jag är väldigt glad över att Lovisa tackat ja till att leda Tenant Representation & Enterprise Clients. Hennes erfarenhet av framgångsrik rådgivning både i Sverige och i internationella sammanhang kommer vara ett stort och viktigt bidrag till den tillväxtresa som Colliers Sverige har inlett. Vi har redan tagit flera imponerande utvecklingssteg sedan Lovisa anslöt till oss och vi ser nu fram emot ett fortsatt högt tempo, säger Martin Lindgren, Head of Occupier Services and Leasing.

