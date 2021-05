Lovisa Andersson. Bild: Colliers

Colliers rekryterar från JLL

Bolag Lovisa Andersson rekryteras som Director Agency till Colliers.

Lovisa Andersson kommer att arbeta med rådgivning till fastighetsägare och hyresgäster samt affärsutveckling inom ramen för Colliers Agency. Hon kommer senast från JLL där hon arbetat som Head of Corporate Account Management.

– Vi är väldigt glada över att välkomna Lovisa till Colliers. Med hennes erfarenhet och expertis stärker vi ytterligare vårt erbjudande till fastighetsägare och hyresgäster på marknaden. Vi befinner oss i en stark tillväxtfas med en ökad efterfrågan på våra tjänster och Lovisa kommer att arbeta med utvecklingen av vårt erbjudande med nya tjänster, i linje med våra tillväxtplaner, säger Martin Lindgren, Head of Agency.

– Colliers Sverige befinner sig just nu i en otroligt spännande fas. Det känns fantastiskt roligt att ansluta till bolaget och jag ser verkligen framemot att vara med på den kommande resan, säger Lovisa Andersson, Director Agency.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

