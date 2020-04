Bild: Malmö stad

CBRE får förvaltningsuppdrag i Malmö

Bolag CBRE har fått uppdraget att förvalta cirka 300 nyproducerade lägenheter, inklusive tillhörande garage, i Malmöområdet. I uppdraget ingår även förvaltning av en förskola.

– Vi är glada över att signera just det här uppdraget, men även att signera uppdrag under dessa annorlunda tider vi alla verkar i just nu. Nu ska vi planera och strukturera arbetet kring det här nya uppdraget vilket vi ser fram emot, säger Håkan Larsson, Head of Property Management, CBRE.



CBRE börjar förvaltningen av fastigheterna i april 2020.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

