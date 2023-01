ByggArvid bygger produktionsanläggning åt Fritzøe i Nässjö. Bild: Ceos_ByggArvid

ByggArvid bygger 22 000 kvadratmeter åt Fritzøe Eiendom

Bolag Ulricehamns-baserade byggföretaget ByggArvid har vunnit förtroendet att uppföra en produktionsanläggning åt Fritzøe Eiendom AB och Ceos i Nässjö. Anläggningen, som får en yta på 22 000 kvadratmeter, ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE nivå Exellent, en certifiering som ställer hårda krav på byggnadens miljöprestanda.

Projektet innebär att ByggArvid uppför en produktionsanläggning åt Fritzøe Eiendom AB i Nässjö där träspecialisten Ceos AB´s produktion ska vara belägen. Projektering är påbörjat och inom kort väntar byggstart. Ceos ska starta sin produktion i Nässjö till årsskiftet då lokalen ska vara färdigställd. Kontorslokalerna ska vara klara för inflytt i mars år 2024. Den tighta målsättningen för färdigt projekt ser ByggArvid som en utmaning, men företaget känner sig trygga i att klara dessa tidsplaner tack vare snabba beslut i upphandling och bra återkoppling från beställarorganisationen.



ByggArvids Entreprenadchef Per Walfridsson uttrycker sin stolthet över att få utföra denna anläggning åt Fritzøe Eiendom och Ceos och att de blir deras nya självklara samarbetspartners. Han är också ödmjuk och stolt över att beställaren, trots utmanande läge i omvärlden, vågar satsa och uppföra projektet tillsammans med ByggArvid.



– Dialogen och samarbetet med Fritzøe Eiendom och Ceos är väldigt bra, säger Per Walfridsson. Vi upplevde tidigt att det var en ömsesidig bra känsla gällande samarbetet såväl med beställaren Fritzøe Eiendom samt beställarens representant BSV, vilka vi känner väl till från tidigare projekt.



ByggArvids vision är att "alla medarbetare ska kunna få sova hemma". Därför är det ovanligt att företaget väljer ett projekt utanför deras 10-mils radie. Dock har företaget många yrkesarbetare som bor i Jönköpings kommun, vilket betyder att majoriteten av medarbetarna fortfarande kommer komma hem på kvällen. Platschef Kalle Petersmo är en av dem som dock kommer att behöva sova borta. Detta kommenterar han med en förståelse för byggbranschens osäkra läge.



– Det finns ju flera sätt att se på detta, menar Kalle Petersmo. Dels är vi inne i en tuff period för byggbranschen i sin helhet, och med det sagt är det en otrolig möjlighet för ByggArvid att få bygga något av denna magnitud för en spännande beställare. Det är ju också en möjlighet att marknadsföra oss som bolag på en bredare geografisk marknad. För mig personligen ser jag just nu positivt på att "veckopendla" då det i mitt fall kommer innebära mindre tid i bilen totalt sett på en vecka då jag är van att dagligen åka mellan Göteborg och Ulricehamn, säger Kalle.

