Bonava säljer till NREP i Finland

Joachim Hallengren. Bild: Bonava

Transaktioner Bonava säljer ett hyresrättsprojekt i Tampere, Finland, till NREP Nordic Strategies Fund III. Affären omfattar 103 hyreslägenheter i det nya bostadsområdet Lielahti. Projektet beräknas resultatavräknas under det fjärde kvartalet 2020.

- Med denna affär fortsätter vi att växa i Tampere och stärker därmed vår position i regionen. Försäljningen och projektet är i linje med vår strategi att utveckla fler hyreslägenheter i Finland, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef i Bonava.



Grannskapet Lielahti kommer vid färdigställandet att inbegripa drygt 500 bostäder. Bostadsområdet är beläget nära stormarknader, affärer och förskolor.

