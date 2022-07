Erik Selin, vd för Balder. Bild: Balder

Balder ökar substansvärdet i delårsrapport

Bolag Under fredagsmorgonen presenterade Balder sina siffror för årets två första kvartal.

Sexmånadersperioden i korthet:

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 883 Mkr (2 249), vilket motsvarar en ökning per aktie med 28 % till 2,58 kr (2,01)

Långsiktigt substansvärde uppgick till 91,97 kr per aktie (69,69)

Hyresintäkterna uppgick till 5 057 Mkr (4 249)

Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 8 717 Mkr (4 877) motsvarande 7,79 kr per aktie (4,36)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 3 167 Mkr (2 538). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 28 % och uppgick till 2 883 Mkr (2 249), vilket motsvarar en ökning per aktie med 28 % till 2,58 kr (2,01). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 903 Mkr (570).



Periodens resultat efter skatt uppgick till 9 500 Mkr (5 514). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 8 717 Mkr (4 877), motsvarande 7,79 kr per aktie (4,36). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 5 587 Mkr (3 075), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 36 Mkr (116), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 24 Mkr (37), värdeförändringar avseende räntederivat med 1 200 Mkr (327) samt resultat från andelar i intressebolag om 1 980 Mkr (1 070).

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

Ämnen