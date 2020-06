Nobelberget. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg hyr ut i Sickla

Uthyrning Till hösten flyttar kafferosteriet Black Honey Coffee Roasters in i hjärtat av Nobelberget i Sickla. Här kommer bönor från världens alla hörn att rostas och besökare kan göra sin egen kaffeblandning. Kaffebaren med tillhörande restaurang öppnar i den gamla Formalinfabriken, med entré från det nya Sicklastråket som knyter ihop Sickla med Hammarby Sjöstad.

På Nobelberget i Sickla byggs bostäder och nya mötesplatser och flera av områdets ursprungliga industribyggnader bevaras när platsen utvecklas. Den karaktärsfulla tegelbyggnaden Formalinfabriken utgör själva hjärtat på Nobelberget med gemensamma ytor för kultur och kreativitet. Kafferosteriet Black Honey Coffee Roasters öppnar sin verksamhet i Formalinfabriken med rosteri, kaffeprovningar, butik och servering. Kaffeintresserade kommer också att kunna skapa sin egen unika kaffeblandning och få den levererad i skräddarsydda förpackningar.

– Formalinfabriken och Nobelberget är en magisk plats och det är spännande att få vara en del av områdets utveckling. Vi ser fram emot att öppna upp vår verksamhet lagom till att boende börjar flytta in i kvarteret, säger Murat Emre, grundare av Black Honey Coffee Roasters.



Atrium Ljungberg står bakom utvecklingen av Nobelberget och de första bostäderna är klara för inflyttning till hösten. Samtidigt öppnar det nya Sicklastråket upp för gång- och cykeltrafik och knyter därigenom ihop Hammarby Sjöstad med Sickla. Totalt planeras 500 bostäder, kreativa kontor, kultur, parkområde och förskola på Nobelberget.

– Vi är jätteglada att Black Honey Coffee Roasters flyttar in i Formalinfabriken. Vi pratar ofta om livet på berget och rosteriet, med sitt centrala läge och uteservering mot Sicklastråket, blir en av flera härliga mötesplatser på Nobelberget. Sicklastråket som löper genom kvarteren är helt fritt från biltrafik vilket ger rum för folkliv och cyklar. Förutom att kunna inta en kopp kaffe längs med stråket är tanken också att öppna upp för events och marknader, säger Charlotta Gustafson, Head of Leasing på Atrium Ljungberg.



Hyresavtalet mellan Atrium Ljungberg och Black Honey Coffee Roasters är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

