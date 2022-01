Peter Frische. Bild: Areim

Areim öppnar kontor i Danmark

Bolag Areim fortsätter att växa i Norden och öppnar nu kontor i Köpenhamn. Peter Frische har rekryterats till den nya rollen som Head of Denmark och kommer att ansvara för Areims verksamhet i Danmark. Peter började på Areim den 3 januari.

Peter Frische kommer med mer än 25 års erfarenhet på den danska fastighetsmarknaden, senast som Associated Partner på EY. Han har tidigare erfarenhet från företag som Industriens Pension, Norrporten och Sadolin & Albæk A/S. Peter Frische kommer att leda den danska verksamheten från det nyöppnade kontoret i Köpenhamn.

– Jag är väldigt glad över att ansluta till Areim i denna nya roll. Jag har arbetat med fastigheter och investeringar på den danska marknaden i över 25 år, både som chef för fastighetsinvesteringar för institutionella investerare, som partner i Real Estate Corporate Finance och som konsult. Jag hoppas kunna bidra med en ökad förståelse för den danska fastighetsmarknaden utifrån min erfarenhet i branschen. Jag ser verkligen fram emot att öppna upp vårt kontor i Köpenhamn och att vara med och bygga upp vår danska affärsplattform, säger Peter Frische, Head of Denmark på Areim.



Areim har i dag cirka 75 anställda som arbetar i Stockholm, Helsingfors, Oslo, London och Köpenhamn.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

